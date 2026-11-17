цо клиента с портретом в паспорте без выделения биометрических признаков, а также проверяет «живость» (liveness detection). Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Новый сценарий упрощает KYC для клиентов, помогает бизнесу повышать конверсию и усиливает защиту от мошенничества. На каждом этапе клиента сопровождают интеллектуальные подсказки. Уже во время съемки видеоселфи ИИ оце

Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC меренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и други