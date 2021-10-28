МТС и Ericsson договорились о сотрудничестве по созданию выделенных сетей 5G-ready для промышленности

МТС и Ericsson объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в создании выделенных технологических 5G-ready сетей (Dedicated networks) для промышленных предприятий России.

C 2019 г. МТС в сотрудничестве с Ericsson успешно реализовала в этой сфере более 15 пилотных проектов для различных отраслей и подписала контракты на строительство в России коммерческих выделенных технологических LTE/5G-ready сетей для ведущих российских предприятий, включая «Сибур», «Евраз» и «Северсталь». В сентябре 2021 г. МТС и Ericsson построили для компании «Полиметалл» первую в России коммерческую выделенную сеть.

В России сформировался высокий спрос на выделенные технологические сети со стороны различных отраслей и, в частности, добывающего и энергетического секторов. Цель стратегического партнерства МТС и Ericsson — совместное развитие Индустрии 4.0 на базе инфраструктуры передовых технологических сетей LTE/5G для российских предприятий из разных отраслей. МТС располагает лицензиями на оказание услуг мобильной связи, подходящих для развертывания выделенных сетей предприятий, опытом и компетенциями в создании сетей связи и ИТ-инфраструктуры. В свою очередь, Ericsson обладает портфелем продуктов и решений для строительства технологических сетей LTE/5G в любых частотных диапазонах, а также глобальной экспертизой их развертывания в различных отраслях.

«Подписанное соглашение — новый этап сотрудничества МТС и Ericsson. Теперь мы намерены тиражировать накопленный в течение более двух лет опыт создания выделенных технологических сетей. Для российских предприятий, проводящих модернизацию, выделенные сети являются важной инфраструктурной средой для цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы предоставить каждому заказчику комплексные, полностью готовые к эксплуатации решения под различные технологические задачи в наиболее востребованных отраслях — горнорудной, металлургической, ТЭК, нефтехимии, энергетике, машиностроении, транспортной логистике», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Мы рады возможности внести весомый вклад в формирование Индустрии 4.0 и укрепление технологического лидерства предприятий в России. Согласно нашей оценке, от внедрения технологий 5G и создания разнообразных сценариев их использования выигрывают все отрасли без исключения. Технологии выделенных сетей позволяют оптимизировать организацию производственных процессов, повышают безопасность работы людей и способствуют улучшению экологичности производства. Судя по имеющимся запросам со стороны российских компаний, выделенные технологические сети уже сегодня готовы развертывать и активно эксплуатировать предприятия добывающего и энергетического секторов, а в ближайшей перспективе возможен рост спроса со стороны других отраслей», — сказал президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой.

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Выделенная технологическая беспроводная сеть (Dedicated network) предназначена для цифровизации и автоматизации критически важных производственных и технологических процессов, интегрирует различные элементы производства (беспроводные датчики и устройства, IIoT-решения, исполнительные механизмы) с ИТ-инфраструктурой предприятия в единую закрытую экосистему. Изолированность от публичных коммерческих сетей связи обеспечивает повышенную защищенность, надежность и безопасность производственных и ИТ-процессов.

Все оборудование Ericsson для сетей LTE поддерживает возможность быстрого и масштабируемого перехода на стандарты 5G-ready и 5G для реализации множества сценариев, развертываемых в соответствии с потребностями конкретного заказчика. Среди наиболее востребованных сценариев — удаленное управление транспортом и оборудованием, мониторинг работы предприятия, автоматизация производства и создание «цифрового двойника», а также ряд других специализированных отраслевых задач.