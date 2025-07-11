«1С-Рарус» автоматизировал производственный учет ГК «Полиметалл» на базе «1С:ERP»

«1С-Рарус» совместно с АО «Полиметалл» реализовали проект внедрения «1С:ERP». Новая система позволяет вести централизованный мониторинг 65 производственных показателей. На базе «1С:ERP» автоматизировано 510 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Полиметалл» – российская горнорудная компания, управляющая восемью активами по добыче золота, серебра и меди, а также несколькими проектами геологоразведки. Численность персонала компании превышает 12 тыс. сотрудников.

Управляющая компания «Полиметалл» находится в Санкт-Петербурге. Предприятия расположены в Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае, Свердловской области и Красноярском крае.

Цель проекта перехода на современную ERP-систему: усовершенствовать мониторинг и повысить эффективность управления производственными процессами предприятий группы компаний «Полиметалл».

В качестве платформы для построения системы производственного учета выбрали решение «1С:ERP Управление предприятием». ИТ-партнером автоматизации стала компания «1С-Рарус», с которой «Полиметалл» сотрудничает по другим проектам для предприятий группы.

Результаты проекта

Формирование производственного учета и отчетности предприятий группы компаний «Полиметалл» ведется по единой методологии и на основании централизованного источника данных.

Обеспечена однократность ввода производственных показателей в систему для формирования отчетов. Исключена возможность несанкционированной корректировки согласованной производственной отчетности.

Созданы 12 сложных отчетов и восемь справок для получения необходимых данных в целях мониторинга производственных процессов. Это способствует росту эффективности принятия решений на всех уровнях управления группы.

В созданной системе выполняется мониторинг 65 производственных показателей. Особенность разработанной системы в возможности: вести учет выпуска и потребления электро- и теплоэнергии; рассчитывать эффективность использования водных ресурсов, оборудования, материалов; анализировать объем выпуска работ по шахтам и карьерам, лабораториям и пробоподготовке.

Алексей Судаков, главный специалист Производственного управления АО «Полиметалл УК»: «Разработанная совместно с "1С-Рарус" система полностью отвечает специфическим потребностям нашей производственной дирекции, которая управляет множеством рудников, карьеров и складов, а также значительным парком техники и тысячами объектов учета. На базе «1С:ERP» автоматизировано 510 рабочих мест. В результате проекта нам удалось повысить эффективность аналитики и управления производственными процессами. Обеспечена возможность масштабирования системы для использования на новых активах предприятия».