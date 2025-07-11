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Судаков Алексей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «1С-Рарус» автоматизировал производственный учет ГК «Полиметалл» на базе «1С:ERP» 1
06.04.2006 Софт для КПК: лучшие программы для бизнеследи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Судаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 346 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3349 1
MKV - медиаконтейнер 186 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 749 1
Наушники - Headphones 4149 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12465 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 283 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2279 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25121 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5863 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1516 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4793 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7466 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 1
Microsoft Money - Microsoft MoneyCentral 8 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 1
Веюков Константин 1 1
Беляев Дмитрий 29 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 331 1
Украина 7695 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 1
Беларусь - Белоруссия 5896 1
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Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11206 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6047 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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