«Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy

«Полиметалл», компания по добыче драгоценных металлов, ускорила обработку бухгалтерских документов с помощью универсальной платформы Abbyy Flexicapture. Теперь сотрудникам 10 предприятий «Полиметалла» в России и Казахстане не нужно тратить время на перепечатку длинных реквизитов из счетов-фактур и других первичных документов – данные автоматически извлекаются и поступают в учетную систему. Это позволило свести к минимуму ошибки, связанные с ручным вводом, упростить согласование и оптимизировать процесс бухгалтерского учета. Через систему проходит более 13 тыс. бумажных документов в месяц или около 840 тыс. страниц в год.

Решением Abbyy Flexicapture пользуется 30 сотрудников «Полиметалла». Пользователю в одном из офисов компании достаточно отсканировать бумажный счет, после чего в 95% случаев определение типа документа, распознавание и экспорт данных в систему электронного документооборота происходят автоматически. Если возникает необходимость проверить распознавание отдельных символов, система подсвечивает их. Таким образом можно быстро получить информацию о расходах и доходах из всех городов присутствия и при этом не тратить деньги на доставку бумажных документов.

«В базовые принципы «Полиметалла» входит использование передовых технологий, современного высокоэффективного оборудования и ПО. Это касается всех аспектов деятельности, от интегрированного моделирования производства до автоматизации отдельных бизнес-процессов и рутинных задач. Технологии Abbyy позволили компании организовать на предприятиях быстрый обмен финансовыми данными, упростить учет расходов, оперативно вносить корректировки в квартальные и годовые бизнес-планы», – сказал Виталий Любавин, ведущий инженер компании «Полиметалл».

По данным Deloitte, металлургия – вторая по степени цифровизации отрасль в России после сферы высоких технологий и телекоммуникаций. Наиболее распространенные ИТ-решения в металлургии — электронный документооборот, технологии энергосбережения, передовые системы учета (CRM, ERP и другие).