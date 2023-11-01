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Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла»

Внедрение частной LTE-сети (pLTE) на Амурском гидрометаллургическом комбинате (АГМК), одной из производственных площадок горнорудной компании «Полиметалл», стало важным шагом в реализации стратегии цифровизации предприятия. Цифровая среда объединила корпоративных пользователей, создав безопасные и удобные условия передачи данных по различным каналам коммуникаций. ИТ-компания САТЕЛ выступила в роли интегратора проекта. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Private LTE-сеть (pLTE) создается в пределах одного предприятия, то есть извне она недоступна. Главные же преимущества такой частной сотовой сети — высокая надежность и безопасность при сохранении большой скорости передачи данных. Эта технология становится все более востребованной для промышленных предприятий ввиду большей устойчивости к помехам и более надежной защиты передаваемых данных по сравнению с сетями Wi-Fi.

На этапе разработки новой цифровой среды предприятия специалисты компании САТЕЛ совместно с экспертами АГМК оценили специфику расположения производственных объектов и разработали поэтапное развертывание pLTE-сети. Для достижения необходимого уровня покрытия сети в условиях плотной застройки промышленных объектов было принято решение построить три базовые станции. Также была предусмотрена возможность взаимозаменяемости как станций, так и расположенных в разных зданиях серверов в случае технических неисправностей. Такая конфигурация системы существенно повышает ее надежность.

Уже сейчас сотрудники АГМК пользуются функциональными возможностями новой цифровой среды. На основе технологии MC-PTT персонал общается по радиосвязи прямо со своих смартфонов, также в сеть интегрирована корпоративная телефонная станция. Быстрый обмен данными повышает эффективность использования карт ежесменной оценки рисков (ЕОР) — теперь их удобно заполнять в электронном формате. Корпоративная информация никогда не покинет частную сеть, что важно при работе с персональными и другими конфиденциальными данными.

Созданная цифровая сеть обладает практически неисчерпаемым потенциалом для дальнейшего внедрения новых коммуникационных технологий по желанию заказчика. Например, систему можно расширить до формата 5G. С точки зрения кибербезопасности неоспоримым преимуществом решения является возможность разграничения прав пользователей pLTE-сети и гибкой настройки доступа к ее функционалу в зависимости от специфики должности сотрудника.

«Новая цифровая среда, основой которой стала pLTE-сеть, является долгосрочным стратегическим проектом для нашего предприятия. Хотя функциональные возможности системы далеко не исчерпаны, уже очевидно, что АГМК сделал серьезный шаг вперед в сфере технологий связи и вышел на новый уровень цифровизации предприятия. Теперь сотрудникам стало проще и удобнее выполнять рутинные задачи и управлять производственными процессами», — отметил управляющий директор АГМК Вадим Кипоть.

«Построение частной сети LTE для АГМК стало амбициозным вызовом для наших специалистов. Сплоченность, вовлеченность и профессионализм всех, кто участвовал в реализации проекта, сыграли ключевую роль в решении всех поставленных задач», — отметил Алексей Шарипов, директор по развитию бизнеса компании САТЕЛ.

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САТЕЛ - российская ИТ-компания, работающая на рынке с 1995 г. Специализируется на разработке собственного программного обеспечения и платформенных решений для создания цифровой экосистемы промышленных предприятий.

Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) компании «Полиметалл» — комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. Расположен в городе Амурск Хабаровского края. На АГМК реализуется инвестиционный проект по строительству второй автоклавной линии, что обеспечит переработку концентратов дважды упорных руд.

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