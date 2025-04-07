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Киреев Дмитрий



07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета 1
02.08.2010 Портал «Аэрофлота»: ИТ-директора подвели бывшие подчиненные 1
15.06.2010 БИТ построил единую систему для российских и казахстанских филиалов «Темп-Tools» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Киреев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7554 1
8359 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 826 1
Ramax - Рамакс 117 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Альфа-Банк 1786 1
Assist - Ассист 210 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5174 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24753 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28117 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 997 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5122 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 970 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 777 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 70 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1731 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12740 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3176 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6940 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 950 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
Алешкин Андрей 1 1
Алешкин Дмитрий 1 1
Назаретян Вадим 1 1
Богданов Кирилл 112 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1530 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Казахстан - Республика 5599 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17638 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2900 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7937 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6798 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 938 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6256 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4955 1
23ABC News 171 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 144 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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