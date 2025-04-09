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«Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускает в тестовом режиме мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контента в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Новый проект ориентирован на современных телезрителей, потребляющих контент на смартфонах и планшетах. Это первое в России приложение для просмотра профессионального контента, адаптированного под мобильные устройства. Об этом CNews сообщили представители НМГ.

На старте пользователи получат доступ к сериалам телеканала «Dомашний», специально адаптированным под вертикальный формат. Каждая серия в приложении длится от 1 до 3 минут, позволяя потреблять контент в любое удобное время — между остановками на метро или автобусе можно посмотреть пару серий. После старта работы приложения для массовой аудитории каждую неделю в нем будет добавляться сериал «Dомашнего». В дальнейшем в приложении появятся шоу и сериалы других телеканалов из активов медиахолдинга, включая телеканалы «ЧЕ!» и СТС.

Приложение ориентировано на аудиторию «ВСЕ 10–45 лет». Планируется расширение функционала приложения, развитие персонализированных рекомендаций и сотрудничество с партнерами для кросс-промо и бонусных программ. Монетизация реализована через систему виртуальной валюты: пользователи могут зарабатывать «монеты» за просмотр рекламы и использовать их для доступа к новым сериям.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова: «Мы видим растущий тренд на востребованность короткого вертикального видео в России и мире. Запуск «Сторис» органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание. Этот эксперимент направлен на расширение присутствия НМГ в цифровой среде и укрепление связи с зрителями».

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