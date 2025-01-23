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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166511
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Буданов Данила



23.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в заливе Шумиха 1
26.11.2024 «МегаФон» улучшил связь в поселении коренных народов севера 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буданов Данила и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8822 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6970 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3399 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1720 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 82 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск 12 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1652 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1377 1
Россия - Крайний Север 266 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1564 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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