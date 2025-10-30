Разделы

На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна»

МТС запустила новое телеком-оборудование в селах Хандала, Тюхтят и Шадрино, поселках Угольный и Ойха, а также деревне Тигино. Вдоль этих населенных пунктов пролегают популярные среди жителей Красноярского края автодороги регионального и муниципального значений. Обновленная площадь покрытия голосовой связью и мобильным интернетом МТС составила порядка 80 километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке дополнительных базовых станций стандарта LTE-1800 быстрый интернет запущен в поселке Угольный, на участке транспортной артерии «Шарыпово — Ужур — Балахта», связывающей три западных округа Красноярского края, а также федеральные трассы «Сибирь» и «Енисей». Мобильная связь заработала также в поселке Ойха, вдоль которого пролагает автодорога «Саяны» — направление, соединяющее южные и юго-восточные округа региона с краевой столицей. «Белое пятно» закрыто и у деревни Тигино, одной из остановок «Енисейского тракта» по направлению к Большой Мурте.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

В зоне нового покрытия оказались и автодороги, популярные среди жителей Курагинского, Дзержинско-Тасеевского и Козульского округов. В частности, оцифрованы участки маршрутов «КурагиноЧеремшанка» вдоль поселка Тюхтят, «Канск — Тасеево — Устье» у села Хандала, «Шадрино — Подсосное» близ села Шадрино. Эти направления вхожи в транспортный коридор по доставке продукции агропромышленных и лесохозяйственных предприятий в Красноярск.

«МТС продолжает улучшать покрытие на автодорогах Красноярского края. К летнему сезону мы добавили интернет-скоростей трем участкам федеральной трассы «Сибирь», а также покрыли связью трассы «Минусинск — Беллык», «Новоалтатка — Крутоярский» и «Роща — Балай». Оставаясь онлайн во время движения, водители смогут слушать музыку или аудиокниги, ориентироваться на местности. Мобильный интернет также необходим диспетчерам автотранспортных компаний, которые в режиме реального времени смогут следить за работой своих водителей, исправностью транспорта и расходом топлива», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

