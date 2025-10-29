Разделы

Сеть растет вместе с городом: в столице Южного Урала прокачали 4G

«МегаФон» запустил сразу несколько базовых станций в самом крупном городе Южного Урала — Челябинске. Жители и гости ЖК на улице Чуйкова, микрорайона Вишневая горка, а также сотрудники промышленных предприятий города могут пользоваться еще более устойчивым сигналом голосовой связи, а игры и сайты на мобильных телефонах стали загружаться быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование обеспечило качественное покрытие не только внутри помещений, но и на улицах, в парках, дворах и на подъездах к промышленным зонам — там, где люди проводят большую часть своего времени: гуляют с детьми, занимаются спортом, едут на работу или решают бытовые вопросы. Теперь связь с родными, коллегами и экстренными службами доступна в самых востребованных локациях города даже в часы пик.

Изменения затронули район ЖК «Хорошее решение» на улице Чуйкова, микрорайон Вишневая горка и улицу Машиностроителей недалеко от крупных промышленных предприятий. Для десятков тысяч жителей и гостей города теперь доступен мобильный интернет на скорости около 70 Мбит/с. Этого достаточно как для решения рабочих вопросов, так и для того, чтобы оперативно загрузить фильм или сыграть с друзьями в онлайн-игры. Помимо этого, абоненты могут воспользоваться более стабильной голосовой связью при помощи технологии VoLTE, которая гарантирует кристально чистый звук благодаря цифровой передаче данных.

«Устойчивый сигнал — это не просто техническая характеристика, а возможность оставаться на связи с близкими даже на больших расстояниях. Челябинск — крупный промышленный город, и в районах, где работают промышленные предприятия, где покупают свои первые квартиры молодые семьи, надежная связь особенно важна. Мы планомерно совершенствуем телеком-инфраструктуру во всем регионе, чтобы цифровые услуги были доступны в любой точке. Так, с начала этого года мы построили и модернизировали уже более 45 базовых станций, и эта работа продолжается», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В 2025 г. новые объекты появились в Магнитогорске, поселках Черемшанка и Березовый мост и других локациях Южного Урала.

