УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть

«Открытое акционерное общество «Уренгойгойская электросетевая компания» создано 23.05.2022, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является коммерческой организацией.

Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества: с Открытого акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (ОАО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») произошло в связи с приведением Устава и фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ». Изменение с Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойская электросетевая компания» (АО «УЭСК») произошло в связи с реорганизацией в форме слияния.

Основной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц услугами по обслуживанию электрических сетей, передаче электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства и технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации.