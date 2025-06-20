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УЭСК Уренгойская электросетевая компания УГЭС Уренгойгорэлектросеть

УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть

«Открытое акционерное общество «Уренгойгойская электросетевая компания» создано 23.05.2022, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является коммерческой организацией.

Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества: с Открытого акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (ОАО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») произошло в связи с  приведением Устава и фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ». Изменение с Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойская электросетевая компания» (АО «УЭСК») произошло в связи с реорганизацией в форме слияния.

Основной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц услугами по обслуживанию электрических сетей, передаче электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства и технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации.

СОБЫТИЯ

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20.06.2025 «Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК 1
14.09.2022 МТС обеспечила электросетевую компанию на Ямале интеллектуальной системой безопасности 2
27.02.2007 Global-Energy помогает управлять энергосбытом на Удмуртской ЭСК 1
16.02.2007 В Удмуртской энергосбытовой компании внедрили систему Global Energy 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

УЭСК и организации, системы, технологии, персоны:

Бизнес Технологии 44 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 175 1
Softline - Софтлайн 3645 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 422 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3746 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 563 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 612 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2721 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2443 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13011 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2176 1
Управляемость - Manageability 2182 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3053 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7766 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5175 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4551 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6149 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 1
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