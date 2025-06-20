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УЭСК Уренгойская электросетевая компания УГЭС Уренгойгорэлектросеть
«Открытое акционерное общество «Уренгойгойская электросетевая компания» создано 23.05.2022, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является коммерческой организацией.
Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества: с Открытого акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (ОАО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») произошло в связи с приведением Устава и фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ». Изменение с Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (АО «УГЭС») на Акционерное общество «Уренгойская электросетевая компания» (АО «УЭСК») произошло в связи с реорганизацией в форме слияния.
Основной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц услугами по обслуживанию электрических сетей, передаче электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства и технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации.
СОБЫТИЯ
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УЭСК и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
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