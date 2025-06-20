«Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК

«Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft реализовали комплексный проект по защите «Уральской энергетической строительной компании» (УЭСК) от кибератак после инцидента с шифрованием данных. Заказчик получил систему защиты с возможностью осуществлять мониторинг, анализировать события в системе и контролировать трафик. Об этом CNews сообщили представители Softline.

УЭСК занимается проектированием и строительством объектов энергетической инфраструктуры и демонстрирует стабильный рост. Инфраструктура компании нуждалась в модернизации и обновлении систем.

Команда Softline проанализировала ИТ-ландшафт предприятия, выявила уязвимые места и предложила заказчику комплексное решение: NGFW — межсетевой экран с виртуальными контекстами, который включает в себя модули ips/ids и обязательную аутентификацию всех пользователей, что обеспечивает превентивную защиту начального уровня. Также у решения есть опции под масштабирование запросов в ИБ, такие как DNS-Security, ZTNA и т. д.; программный комплекс, который включает необходимые компоненты SIEM и EDR, соответствующие современным требованиям информационной безопасности.

Эти продукты от двух разных российских вендоров были выбраны командой Softline как оптимальные по функционалу, удобству пользования, скорости внедрения и цене. Отталкиваясь от текущего состояния систем, команда предложила начать с установки NGFW, поскольку любая защита должна начинаться с периметра. Внедрением занимались инженеры Axoft, которые провели настройку сетевых параметров доступа, интеграцию со службой каталогов, настройку маршрутизации и правил безопасности. В ходе внедрения SIEM техническая команда Axoft провела предпроектное обследование инфраструктуры заказчика, установила и настроила компоненты EDR, развернула SIEM-систему, провела инструктаж администраторов клиента по выполненным настройкам и работе с решением, реализовала опытную эксплуатацию. Работы по вводу системы в действие включали: подготовку объекта, пусконаладку, проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации. Сейчас система обеспечивает постоянный контроль безопасности информационных ресурсов «Уральской энергетической строительной компании». «Софтлайн Решения» и Axoft предоставляют техническую поддержку и обслуживание.

«В современных реалиях только антивируса на конечных устройствах недостаточно, поскольку преступники придумывают все новые способы атак. Именно поэтому для защиты чувствительных и ценных данных корпоративным клиентам необходимо выстраивать комплексную систему кибербезопасности. Средство периметровой защиты NGFW и SIEM для анализа событий и защиты внутренней инфраструктуры идеально друг друга дополнили. Наш подход, включающий помощь в выборе решения, установку и поддержку, удобен для заказчика и более выгоден, чем покупка отдельных продуктов», — сказал Александр Дюжев, ведущий менеджер по работе с клиентами компании «Софтлайн Решения».

«Техническая команда Axoft отвечала за настройку решений NGFW и SIEM. Внедрение прошло в штатном режиме совместно с заказчиком, который в процессе проекта обучался работе с продуктами. Как итог — строительная компания получила полностью настроенные решения, их работоспособность проверена, заказчику переданы рекомендации по построению дальнейшей защиты сети», — отметил Станислав Навсегда, руководитель отдела сетевой безопасности и аудита компании Axoft.

«Современные угрозы безопасности требуют комплексного ответа. И на каждом уровне безопасности — сетевом, уровне защиты конечных устройств и серверов — необходимо самое удобное в применении решение. Мы всегда рады проектам, в которых используется преимущество NGFW в интеграции с лучшими решениями других вендоров, полноте которой мы уделяем максимальный приоритет», — сказал представитель компании — разработчика NGFW-решения.

«Команды “Софтлайн Решений” и Axoft оперативно реагировали на запросы и учитывали наши требования при внедрении выбранных продуктов. Сейчас мы довольны решением и уже видим перспективы роста: возможность закупки оборудования, продления лицензий и наращивания внутренней экспертизы», — отметил Андрей Битков, руководитель ИТ-отдела УЭСК.