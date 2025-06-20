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Дюжев Александр
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|«Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК 1
|05.03.2009
|«Техносерв» протестировал VPN-шифрование по ГОСТ-28147 на экономичных платформах 1
Дюжев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
|Intel Corporation 12328 1
|Forcepoint - Stonesoft StoneGate Firewall/VPN - Forcepoint NGFW 11 1
|Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
|Microsoft Windows Server 2003 571 1
|Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
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