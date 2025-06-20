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Дюжев Александр


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК 1
05.03.2009 «Техносерв» протестировал VPN-шифрование по ГОСТ-28147 на экономичных платформах 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дюжев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
Intel Corporation 12328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29317 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2172 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24971 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30713 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9593 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21265 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
Forcepoint - Stonesoft StoneGate Firewall/VPN - Forcepoint NGFW 11 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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