Белорус Ольга


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «РТ МИС» запустил чат-бота для записи к врачу в национальном мессенджере Mах 1
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
14.03.2017 В ЯНАО автоматизирован мониторинг в сфере здравоохранения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Белорус Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10323 1
Парус Корпорация 199 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 188 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Администрация Краснодарского края 63 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 380 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Парус Бюджет 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Оболтин Александр 12 1
Рубцова Ирина 3 1
Пылаева Жанна 4 1
Пашкевич Ангелина 1 1
Орлов Геннадий 16 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 3
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 162 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 20 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Бережливая поликлиника 6 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 20 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
