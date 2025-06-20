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Латышев Кирилл
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков 1
|12.08.2015
|Открытые занятия «Билайн Университета» начинаются с «Азбуки сотовой связи» 1
Латышев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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