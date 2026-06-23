Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196525
ИКТ 15139
Организации 11651
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26872
Персоны 85762
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2807
Мероприятия 896

Дубовиков Ярослав

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств 1
11.11.2025 Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос 1
29.09.2023 В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий 1
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN 1
23.12.2015 «Объединенная телекоммуникационная корпорация» представила тариф с кэшбэк за входящие звонки 1
23.11.2015 «Объединённая телекоммуникационная корпорация» обеспечит столичный бизнес бесплатным интернетом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дубовиков Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10578 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 2
ОТК - Объединённая телекоммуникационная корпорация 2 2
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Ростелеком 10850 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 1
Yandex - Яндекс 9072 1
G-Core Labs 74 1
Selectel - Селектел 525 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 318 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Cloudflare 164 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 416 1
Google LLC 12587 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 170 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1180 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4403 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4454 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 343 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1340 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1973 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 312 1
Мобильная связь - Многоканальный номер 93 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 441 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12687 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8651 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 755 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 355 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 335 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5334 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1272 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 348 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6321 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 963 1
Virtual office - Виртуальный офис 216 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 286 1
FreePik 1786 2
Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 136 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6173 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
Google Global Cache 25 1
Ивленков Сергей 3 1
Ануфриева Ольга 1 1
Путин Владимир 3443 1
Горелкин Антон 117 1
Ким Дмитрий 73 1
Галушко Дмитрий 24 1
Городецкий Ярослав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 1
Россия - СФО - Новосибирск 4835 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1666 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3816 1
Паспорт - Паспортные данные 2816 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2784 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 129 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 605 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 561 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 2
Ведомости 1430 1
Рустелеком ТК 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще