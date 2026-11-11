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U.S. NSC United States National Security Council Совет национальной безопасности США

СОБЫТИЯ


11.11.2026 США хотят запретить ввоз сетевых модулей из Китая. Microsoft просит этого не делать - по всей стране встанет строительство ЦОДов 1
08.12.2022 Китай лишат европейских установок для производства чипов. В том числе не самых передовых 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 1
31.03.2022 Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий 1
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone 1
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 1
20.11.2017 В США создана госпрограмма по сокрытию от общественности уязвимостей в популярном ПО 1
14.04.2014 Президент США разрешил спецслужбам использовать уязвимости 1
14.12.2009 Россия убеждает США запретить кибероружие 1
29.05.2009 Кибервойска США готовятся к наступлению 1
15.02.2008 Пентагон намерен уничтожить ракетой собственный спутник-шпион 1
01.06.2007 Британские лоббисты не сдали русских связистов 1
23.01.2007 Противоспутниковое оружие Китая: новые факты 1
13.02.2006 В США прошли учения по кибербезопасности 1
09.12.2000 Война в киберпространстве реальна? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

U.S. NSC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25933 3
Intel Corporation 12906 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 2
T.Hunter 75 1
Samsung Electronics 11196 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Cisco Systems 5387 1
Huawei 4751 1
9804 1
ZTE Corporation 803 1
AMD - Advanced Micro Devices 4720 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1131 1
Vodafone Group 1414 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 1
Киевстар - Kyivstar 577 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 441 1
Hikvision - Хиквижн 74 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 542 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 1
Verisign 362 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 115 1
Google LLC 12859 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 199 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Kaseya 34 1
Techcet 2 1
Hytera 20 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Colonial Pipeline 34 1
JBS 10 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1437 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 502 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 347 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 311 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5824 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 446 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 1
Совет при президенте Российской Федерации 207 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 696 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 201 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 432 1
Судебная власть - Judicial power 2541 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36483 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7874 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14555 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 947 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4899 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10328 2
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 59 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3390 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1760 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13436 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8606 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55388 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22935 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2480 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3107 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17165 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2393 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 215 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34261 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8078 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 115 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30027 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8967 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1623 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13937 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6949 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6797 1
Implant - Имплант 200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11695 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7468 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5962 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7747 1
Microsoft Windows 17101 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 717 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 82 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 181 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 178 2
Foresman George - Форсман Джордж 4 1
Whitman Bryan - Уитмен Брайн 1 1
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 1
Вагин Игорь 6 1
Schreinemacher Liesje - Шрайнемахер Лизе 2 1
Harrell Peter - Харрелл Питер 3 1
Hayden Caitlin - Хейден Кэйтлин 1 1
Галушкин Олег 182 1
Гвоздев Дмитрий 147 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
Храмов Олег 6 1
Бедеров Игорь 113 1
Крылов Евгений 8 1
Шерстюк Владислав 8 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
Шнуров Сергей 6 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Соколов Виктор 2 1
Пузыревский Даниил 2 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 14
Россия - РФ - Российская федерация 169771 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19503 5
Украина 7987 4
США - Колумбия - Вашингтон 1513 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 3
Европа 25070 2
Земля - планета Солнечной системы 10937 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 2
Канада 5100 2
Германия - Федеративная Республика 13329 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 2
Нидерланды 3786 2
Иран - Исламская Республика Иран 1164 2
Китай - Пекин - Beijing 1114 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
Южная Корея - Республика 7141 1
Азия - Азиатский регион 5975 1
Япония 13876 1
Беларусь - Белоруссия 6399 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3183 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Швеция - Королевство 3804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 1
Америка - Американский регион 2215 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Израиль 2881 1
Италия - Итальянская Республика 4529 1
Китай - Тайвань 4302 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1243 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 212 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 245 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1448 1
Швейцария - Женева 333 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1
Донбасс 69 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5544 1
Уран - планета Солнечной системы 555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9176 6
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 214 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 3
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Газы 199 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3191 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3855 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2165 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27862 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1318 1
ящик Пандоры 51 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 249 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3495 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Blacklist - Чёрный список 728 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6233 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 630 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2596 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 660 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4813 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 897 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2775 1
Металлы - Палладий - Palladium 40 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3919 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 182 1
NYT - The New York Times 1105 3
Bloomberg 1664 2
AP - Associated Press 2009 2
Aviation Week & Space Technology 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6145 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2530 1
Российская газета 301 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
The Times 77 1
Times 675 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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