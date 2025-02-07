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Храмов Олег



07.02.2025 Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 2
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года 1
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 1
07.12.2007 Администрация Пензы перешла к электронному документообороту 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Храмов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 3
Intel Corporation 12208 3
Ред Софт - Red Soft 713 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Citrix Systems 813 1
Kaseya 34 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
Colonial Pipeline 33 1
JBS 10 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3759 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 969 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 67 1
LiveUSB - LiveUSB OS 12 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14416 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1963 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3935 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20837 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7011 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 820 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1757 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4237 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 3
Microsoft Windows 10 1765 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Skype 2067 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 70 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 606 1
Рустамов Рустам 416 3
Борисов Илья 27 3
Петров Михаил 138 3
Муравьев Александр 6 3
Галкин Дмитрий 27 3
Чижиков Михаил 21 3
Панченко Андрей 4 3
Войтик Мария 8 2
Зубрилова Лариса 2 2
Мельников Александр 87 1
Макаров Алексей 63 1
Коньков Андрей 2 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
Пузыревский Даниил 2 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Крылов Евгений 8 1
Шнуров Сергей 5 1
Чернов Роман 5 1
Вагин Игорь 5 1
Гиззатов Рамиль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1885 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Украина 7620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 164 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 134 1
Донбасс 59 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6939 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1083 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2170 1
Образование в России 2210 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1739 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 310 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3479 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8705 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
Российская газета 271 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 932 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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