Индексная книга (каталог) CNews*
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Вагин Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Вагин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 11009 2
|SAP SE 5624 1
|Directum - Директум 1277 1
|PocketBook International 98 1
|REvil - Хакерская группировка 51 1
|Kaseya 34 1
|Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 196 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
|Colonial Pipeline 34 1
|JBS 10 1
|МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
|Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2465 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
|Российская газета 300 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.