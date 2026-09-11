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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200977
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Вагин Игорь

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «Ростелеком» установил более 1,8 тысячи камер видеонаблюдения на избирательных участках Пермского края 1
15.03.2024 За порядком на выборах президента в Пермском крае будут наблюдать с помощью 2000 камер от «Ростелекома» 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
27.04.2015 ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе» 1
15.02.2012 ЛитРес.ru + LitRes:touch + Премия «Электронная буква» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Вагин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11009 2
SAP SE 5624 1
Directum - Директум 1277 1
PocketBook International 98 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Kaseya 34 1
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 196 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Colonial Pipeline 34 1
JBS 10 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 281 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Пермская городская Дума 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35477 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4689 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26477 2
HRM - Расчет отпуска 909 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13018 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14061 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1456 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2740 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1621 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2250 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12944 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4385 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1580 1
Аудиокнига - Audiobook 264 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 632 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6592 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 640 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 1
Электронный документ - Electronic document 1591 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11595 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 800 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 1
Оповещение и уведомление - Notification 6054 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 325 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 441 1
PocketBook - серия электронных книг 45 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 1
Directum СЭД - ECM-система 310 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2476 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
ЛитРес touch - букридер 3 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Фахрутдинов Ильдар 29 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Гимранов Ринат 126 1
Навальный Алексей 63 1
Логинов Александр 55 1
Донцова Дарья 18 1
Храмов Олег 6 1
Ардамин Алексей 2 1
Маринина Александра 8 1
Шумцов Александр 1 1
Воронков Константин 13 1
Крылов Евгений 8 1
Пелевин Виктор 13 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
Шнуров Сергей 6 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Пузыревский Даниил 2 1
Лаптун Лариса 1 1
Устинова Татьяна 9 1
Панов Вадим 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1701 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1822 2
Россия - УФО - Пермский край - Горнозаводск 10 1
Россия - УФО - Пермский край - Чердынский район - Чердынь 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
Украина 7940 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 208 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 238 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Донбасс 68 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 19 1
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 31 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 6 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10472 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1900 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5139 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 245 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16223 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 950 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1748 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 655 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3520 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2465 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
Российская газета 300 1
Единый день голосования 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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