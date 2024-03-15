За порядком на выборах президента в Пермском крае будут наблюдать с помощью 2000 камер от «Ростелекома»

«Ростелеком» обеспечил техническую готовность системы видеонаблюдения за президентскими выборами в Прикамье. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе будут наблюдать 1762 камеры. Их установили в помещениях 881 участковой избирательной комиссий (УИК). Кроме того, «Ростелеком» смонтировал и разместил видеостену в окружном центре общественного наблюдения, который расположился в Перми в кинотеатре «Кристалл». На большой экран выводится изображение со всех мест проведения регионального голосования. Это поможет сделать выборы в Пермском крае прозрачнее. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: «Видеонаблюдение – это важнейшая составляющая обеспечения законности и прозрачности избирательного процесса. Камеры будут установлены на всех без исключения избирательных участках и работать они будут в круглосуточном режиме. Трансляция с большинства УИКов выводится на служебный портал, где за происходящим могут следить наблюдатели от общественной палаты, Уполномоченного по правам человека, кандидатов и партий».

На всех площадках участковых избирательных комиссий Прикамья установлены по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения цифровых устройств с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” имеет богатый опыт в организации видеонаблюдения за процедурой голосования на выборах разного уровня. В этом году почти 75% камер, установленных на избирательных участках, отечественного производства. Оборудование позволяет наблюдателям следить за процессом голосования и предотвращать любые попытки фальсификации результатов. В дни голосования наши технические службы будут работать в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойный видеопоток с камер видеонаблюдения».

Для передачи и хранения записей «Ростелеком» задействует собственные центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы, которые доказали свою эффективность при отражении хакерских атак во время проведения предыдущих выборов и Единого государственного экзамена

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.