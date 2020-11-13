Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября

19 ноября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным».

Основные вопросы к обсуждению:

Как проходил перевод сотрудников на удаленную работу весной 2020 года?

Какие сложности возникли?

Какие изменения в бизнес-процессы пришлось внести?

Какой модернизации потребовала имеющаяся ИТ-инфраструктура?

Какие услуги пришлось перевести на сервисную модель?

Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса?

Оправдали ли ожидания используемые решения для удаленной работы?

Какие новые средства удаленной работы могут быть полезны бизнесу?

С какими ИБ-проблемами столкнулся бизнес?

Как обеспечить информационную безопасность в новых условиях?

Каким будет офис будущего?

С докладами выступят:

Михаил Петров , директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ

, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ Лариса Зубрилова , генеральный директор, Центр обслуживания бизнеса, Группа организаций «КАМАЗ»

, генеральный директор, Центр обслуживания бизнеса, Группа организаций «КАМАЗ» Андрей Панченко , руководитель центра ИТ-инфраструктуры рабочих мест, МТС

, руководитель центра ИТ-инфраструктуры рабочих мест, МТС Илья Борисов , руководитель службы информационной безопасности, ThyssenKrupp AG

, руководитель службы информационной безопасности, ThyssenKrupp AG Александр Муравьев , директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт

, директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт Олег Храмов , заместитель директора центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт

, заместитель директора центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт Дмитрий Галкин руководитель направления VDI, «Инфосистемы Джет»

руководитель направления VDI, «Инфосистемы Джет» Рустам Рустамов , заместитель генерального директора, «РЕД СОФТ»

, заместитель генерального директора, «РЕД СОФТ» Михаил Чижиков , технический пресейл решений, Mail.ru для бизнеса

, технический пресейл решений, Mail.ru для бизнеса Представитель компании Intel

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное (в случае подтверждения от CNews Conferences).

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.