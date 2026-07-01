Индексная книга (каталог) CNews*
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Коньков Андрей
СОБЫТИЯ
|01.07.2026
|В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА 2
|29.04.2019
|«Швабе» запатентовал оптический измеритель тока 1
|07.12.2007
|Администрация Пензы перешла к электронному документообороту 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Коньков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|InterTrust - ИнтерТраст 336 1
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3425 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3440 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 496 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2265 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164608 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.