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Коньков Андрей

СОБЫТИЯ


01.07.2026 В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА 2
29.04.2019 «Швабе» запатентовал оптический измеритель тока 1
07.12.2007 Администрация Пензы перешла к электронному документообороту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Коньков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3425 1
Администрация города Пенза 9 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 351 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 566 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25202 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9184 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13839 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4976 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1387 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11453 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Макаров Алексей 69 1
Чернов Роман 6 1
Храмов Олег 6 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3440 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 496 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2265 1
Россия - РФ - Российская федерация 164608 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 1
Энергетика - Energy - Energetically 5792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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