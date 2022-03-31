Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий

В администрации США не спешат вводить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», которую ранее включили в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. Нерешительность вызвана популярностью программного обеспечения в мире и страхом перед русскими хакерами.

Санкции откладываются

Эксперты по санкциям в казначействе США сомневаются в целесообразности введения санкций против «Лаборатория Касперского», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Ранее Совет национальной безопасности Белого дома рекомендовал американскому Минфину разработать санкции против российской компании в связи с военной спецоперацией России на Украине.

Как пишет, Wall Street Journal, по мнению экспертов, ограничения в отношении российского разработчика систем цифровой защиты ударят по «сотням миллионов» пользователей во всем мире. Кроме того, уверены официальные лица США, стоит опасаться и атак российских хакеров, без подробностей пишет газета. В итоге с санкциями против «Лаборатории Касперского» в Белом доме решили повременить, сообщает издание.

В черном списке

В списке компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, «Лаборатория Касперского» с подачи Федеральной комиссии по связи оказалась 26 марта 2022 г.

Белый дом опасается, что санкции против «Касперского» скажутся на «сотнях миллионов пользователей» и повлекут атаки « русских хакеров

Российский разработчик оказался в компании восьми китайских ИТ-компаний: China Mobile International USA и China Telecom (Americas), Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

В «Лаборатории Касперского» решение американского регулятора назвали исключительно политическим и заявили, что готовы «ответить на любые вопросы со стороны Федеральной комиссии по коммуникациям».

Если санкции против российской компании все же введут, это серьезно ударит по ее выручке. Финансовые результаты «Лаборатории Касперского» еще не опубликованы, однако в 2021 г. базы данных IFI Claims Direct назвала «Касперского» лидером среди российских компаний, которые получали патенты в США.

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В 2020 г., по данным пресс-службы «Лаборатории» выручка достигла $703,9 млн, на Северную Америку пришлось до 15% выручки «Лаборатории», а на страны Европы – 38%. На Россию и СНГ приходится до 22% продаж.

«Очевидно, что «Лаборатория Касперского» была ориентирована на западные страны и основные деньги зарабатывала там. Кроме того, в компании создавали интересные решения для потребителей, которые, конечно, не дотягивали до западных аналогов, но были сильно дешевле. Заместить их зарубежным пользователям не составит труда, но обойдется им это дороже. Очевидно, что конкуренция давала потребителю гибкость и комфортные цены», - объяснил СNews руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Хакерские атаки

Об опасениях по поводу «Лаборатории Касперского» успели заявить не только в США - в марте 2022 г. Федеральное ведомство по безопасности ИТ Германии рекомендовало физлицам и учреждениям удалить антивирусные программы российского производителя. По тому же пути пошли в Италии, приступив к работе над законом о замене в госадминистрациях ПО, вызывающего опасения.

«В Германии о «Лаборатории Касперского» заговорили первыми – они теснее связаны с правительством США и рассчитывают на американские аналоги, - уверен Игорь Бедеров. – Что касается хакерских атак – понятно, что атаковать можно через любое ПО, если ты его владелец. Ты либо предусматриваешь в нем Backdoor заранее, либо вносишь его в ходе очередного обновления. Так что теоретически через решения «Лаборатории» сделать это реально. Но последствия будут плачевными: это повлечет за собой абсолютных отказ пользователей от проприетарного ПО по всему миру – будет разрушен принцип доверия».

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За последние восемь лет «Лабораторию Касперского» не раз обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами - еще в 2017 г. США запретили использование решений «Лаборатории Касперского» в федеральных органах. В шпионаже ИТ-разработчика также подозревали в кабмине Великобритании. В самой компании все обвинения отрицали, как и связь с правительством любой страны с целью шпионажа. В то же время «Лаборатория» активно сотрудничала с Интерполом, Европолом, полицией лондонского Сити, Национальным подразделением высокотехнологичных преступлений полиции Нидерландов и другими правоохранительными органами.