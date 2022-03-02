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HPE Compaq Digital Equipment Corporation DEC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 65, упоминаний - 69
HPE Compaq и организации, системы, технологии, персоны:
|Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
|NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
|CNET Networks - CNET News 1643 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|AP - Associated Press 2007 2
|Bloomberg 1627 1
|ZDnet 663 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|The Washington Post 350 1
|Ars Technica 450 1
|Fortune 211 1
|New Scientist 1448 1
|Мобильные системы 118 1
|Electronista 166 1
|Phys.org 972 1
|Silicon.com 364 1
|Computer Weekly 376 1
|cw360 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.