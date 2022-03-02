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Индексная книга (каталог) CNews*
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HPE Compaq Digital Equipment Corporation DEC

HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC

СОБЫТИЯ

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02.03.2022 Умер создатель технологии, без которой не было бы локальных сетей 3
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату 1
07.09.2011 Гендиректора Yahoo уволили по телефону 1
31.05.2011 Умер один из пионеров компьютерной индустрии - Том Вест 1
10.02.2011 Умер пионер компьютерной индустрии 3
09.02.2011 Умер пионер компьютерной индустрии Кен Олсен 1
17.06.2010 Топ-менеджер HP перешёл в Brocade 1
10.12.2009 Топ-менеджер Western Digital перешел в Hitachi GST 1
17.08.2009 В Sony Ericsson новый президент и председатель правления 1
10.06.2009 Россия: Fujitsu отобрал гендиректора у EMC 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
14.01.2009 Кэрол Бартц станет новым СЕО Yahoo 1
29.04.2008 Спаму исполняется 30 лет 1
29.02.2008 Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
29.05.2007 Департамент стратегических технологий «Майкрософт Рус»: новый директор 1
07.02.2007 Пропавшего сотрудника Microsoft ищут с помощью ГИС-технологий 1
05.12.2006 Вице-президентом "Ситроникса" по развитию бизнеса назначен Богдан Купич 1
05.12.2006 "Ситроникс" доверил бизнес украинскому менеджеру 1
20.09.2006 Лондонский музей науки проведет выставку раритетных игр 1
07.09.2006 В Sun новый президент в регионе SEE 1
24.04.2006 В СА новый директор по операциям 1
01.03.2006 MySQL купила Netfrastructure 1
31.08.2005 Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware 1
02.07.2004 В Fujitsu Siemens обновился топ-менеджмент 1
11.06.2004 Главой Sun в России стал иностранец 1
11.06.2004 В Genesys - новый президент и CEO 1
27.01.2004 Motorola объявила о новых назначениях в представительстве в РФ и СНГ 1
06.08.2003 Глава 3Com вошел в совет директоров AMD 1
03.06.2003 SCO против Linux-сообщества: в борьбе все средства хороши 1
25.04.2003 Enterasys Networks сменил адрес и расширил руководство 1
05.03.2003 IT-менеджмент: Удастся ли главе SUN спасти компанию от продажи? 1
27.02.2003 Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы? 1
19.02.2003 Altavista продана за $140 млн. 1
17.02.2003 Процессор для КПК StrongArm скоро исчезнет 1
01.02.2002 Технология Alpha будет использована в будущих процессорах Intel 1
22.01.2002 Продажи ПК в регионе EMEA в 4-м квартале снизились на 5,1% 1
11.01.2002 Рынок ПО: Будущее - за аутсорсингом? 1
10.01.2002 Red Hat выпустила новую версию дистрибутива Linux под Itanium и Alpha 1

Публикаций - 65, упоминаний - 69

HPE Compaq и организации, системы, технологии, персоны:

HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Intel Corporation 12811 14
Microsoft Corporation 25775 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
HP Inc. 5883 10
Dell EMC 5180 7
Cisco Systems 5372 6
Toshiba Corporation 2980 6
HP 3Com 681 6
Yahoo! 3726 5
Google LLC 12690 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Oracle Corporation 7074 4
Fujitsu 2105 4
AltaVista Search Engine 202 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13156 3
Autodesk 639 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Sony 6739 3
Lenovo Motorola 3566 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
Steel Connect - CMGI 142 3
Dell EMC - Data General 25 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 2
SAP SE 5601 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Red Hat 1378 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Amazon Employees for Climate Justice - Amazonians United 2 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Cendant 16 1
CalPERS - California Public Employees' Retirement System - Калифорнийский пенсионный фонд 7 1
Amrop Partnership - Amrop Hever 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
L’Oreal 58 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Веста 52 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 94 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Linux OS 11533 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Windows 16882 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Intel Itanium 649 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Intel - StrongARM - 121 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
HPE AlphaServer 70 2
Linux KDE Plasma 265 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Red Hat Linux 205 2
Microsoft Windows NT 890 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
IBM Informix СУБД 135 2
HPE Compaq Presario 125 1
Western Digital - WD Media Center 3 1
Oracle InnoDB 18 1
Intel Ultra Mobile Platform - Intel Ultra Mobility Group 6 1
Google Android 15244 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Stafory - робот Вера 377 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
Купич Богдан 2 2
Bartz Carol - Братц Кэрол 40 2
Bergmans Jean-Paul - Бергманс Жан-Поль 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Тарасов Сергей 47 2
Фридлянд Виталий 27 2
Китов Владимир 2 2
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 1
Grose Doug - Гроуз Даг 5 1
Uckelmann Dieter - Укельман Дитер 1 1
Поварищникова Оксана 2 1
Chavet Laurent - Шаве Лоран 2 1
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 1
Levin Joshua - Левин Джошуа 1 1
Heraud Denis - Иро Дэнис 1 1
Swainson John - Суэйнсон Джон 8 1
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 1
Kusnetzky Dan - Казнецки Дэн 8 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
Broom Stuart - Брум Стюарт 1 1
Claflin Bruce - Клафлин Брюс 9 1
Чугай Игорь 3 1
Зархи Аркадий 3 1
Розвадовски Тони - Rozwadowski Tony 3 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Могучев Игорь 1 1
Hayden Wes - Хайден Вэс 1 1
Fiorina Carleton - Фиорина Карлетон 10 1
Morse Timothy - Морс Тимоти 4 1
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 1
Nordberg Bert - Нордберг Берт 16 1
Cullinane Dave - Каллинен Дэйв 1 1
Starkey Jim - Старки Джим 1 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Халин Дмитрий 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Ближний Восток 3154 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Канада 5082 5
Швеция - Королевство 3782 4
Европа Восточная 3138 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Африка - Африканский регион 3641 4
США - Калифорния 4829 4
США - Нью-Йорк 3180 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Европа Западная 1496 3
Европа Центральная 278 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Ирландия - Республика 1051 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Израиль 2856 2
Украина 7928 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
США - Массачусетс 517 2
Африка Северная 262 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
Европа Северо-Восточная 11 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Английский язык 7030 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Сон - Somnus 483 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 222 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
CNET Networks - CNET News 1643 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
AP - Associated Press 2007 2
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Washington Post 350 1
Ars Technica 450 1
Fortune 211 1
New Scientist 1448 1
Мобильные системы 118 1
Electronista 166 1
Phys.org 972 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
cw360 84 1
Forrester Research 834 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
IDC EMEA 19 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Level One - образовательный проект 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
University of Guelph - Университет Гуэлфа - Гуэлфский университет 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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