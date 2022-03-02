Умер создатель технологии, без которой не было бы локальных сетей

Инженер Дэвид Боггс, создавший технологию Ethernet, умер, не дожив около трех месяцев до своего 72-летия. Его детище, созданное им в 25-летнем возрасте, до сих пор используется для создания локальных сетей по всему миру и подключения умных устройств к интернету.

Сердце не выдержало

Ушел из жизни американский радиоинженер Дэвид Боггс (David Boggs), один из изобретателей технологии Ethernet, на которой построены локальные сети по всему земному шару, сообщает издание New York Times. На момент смерти ему был 71 год. До своего 72-летия он не дожил немногим более трех месяцев.

Дэвид Боггс на протяжении своей карьеры трудился над различными интернет-протоколами. Также он участвовал в разработке различных сетевых устройств, позволявших объединять между собой компьютеры и устройства на больших малых расстояниях.

Причиной смерти Боггса, по официальным данным, стала сердечная недостаточность. Является ли этот недуг последствием коронавируса COVID-19, на момент публикации известно не было.

Как появился Ethernet

Боггс создал Ethernet, когда ему было всего 25 лет. В 1973 г. инженер поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, Дэвид Боггс начал стажироваться в исследовательском центре Xerox PARC. На тот момент его сотрудники работали над новым поколением персональных компьютеров.

Во время стажировки Боггс познакомился с научным сотрудником центра Робертом Меткалфом (Robert Metcalfe), который на тот момент был занят вопросом передачи информации по кабелю на стоявший в лаборатории компьютер.

Роберт Меткалф (слева) и Дэвид Боггс

Идея Меткалфа заключалась в использовании кабеля в качестве среды передачи электрических импульсов. Инженер никак не мог добиться желаемого результата, и Боггс предложил ему свою помощь.

Итогом совместной работы над технологией передачи данных стало рождение Ethernet. Технология появилась в 1975 г., а в патенте на нее в списке изобретателей числятся Боггс, Меткалф, а также их коллеги Чак Тэкер (Chuck Thacker) и Батлер Лэмпсон (Butler Lampson).

Как Боггс оказался в Xerox PARC

Боггс родился в 1950 г. Он поступил в Принстонский университет, где получил степень бакалавра в области электротехники, после чего решил продолжить образование и стать магистром в своей сфере, но уже в Стэнфордском университете.

Обучаясь в Стэнфорде, Дэвид Боггс познакомился с инженером Аланом Кеем (Alan Key), который на тот момент был одним из ключевых сотрудников в Xerox PARC. Если бы они не встретились, то, вероятно, технология Ethernet как таковая или не появилась бы вовсе, или Меткалф создал бы ее намного позже.

Именно Кей привел Боггса на стажировку в свой исследовательский центр. Позже он стал его научным сотрудником.

Изобретение Боггса живет всех живых

Совсем скоро технология Ethernet отметит свое 50-летие. Несмотря на почтенный возраст, она актуальная и по сей день. Подавляющее большинство локальных сетей до сих пор основываются на ней, да и интернет-провайдеры регулярно используют ее для решения так называемой «проблемы последней мили»

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Между тем, в 70-х и 80-х годах XX века над аналогичными Ethernet технологиями работали и другие исследовательские лаборатории, а также различные университеты. Однако именно Ethernet стала стандартом. Сперва она прижилась в корпоративных сетях, а потом перекочевала и в домашние сети.

Кабель Ethernet хоть раз в жизни видео каждый пользователь ПК

Многие современные устройства имеют в своем составе разъем Ethernet. К примеру, это смарт-ТВ с возможностью проводного подключения к интернету

Также следует отметить, что ряд идей, реализованных в Ethernet, легли в основу технологии беспроводных сетей Wi-Fi, которая появилась в конце XX века и используется до сих пор.

Дальнейшая история

Пути Боггса и Меткалфа разошлись спустя четыре года после получения патента на Ethernet. В 1979 г. Меткалф основал крупную компанию 3Com, которая просуществовала вплоть до 2010 г. На начальном этапе своего существования она занималась коммерциализацией Ethernet.

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Боггс, в свою очередь, принял решение остаться в Xerox PARC и продолжить заниматься исследованиями. Однако некоторое время спустя он ушел в другой центр – Digital Equipment Corporation Western Research Laboratory (DECWRL), созданный американским компьютерным гигантом Digital Equipment Corporation (DEC). В настоящее время компания упразднена – в 1998 г. ее поглотила Compaq, которая затем в 2002 г. перешла в собственность HP.

Боггс также успел поработать консультантом в Кремниевой долине и основать в 2000 г. собственную компанию по продвижению Ethernet под названием LAN Media Corporation (LMC). Немного позже LMC была продана компании SBE, а ту в 2007 г. купила шведская компания Neonode.

Ethernet остался главным изобретением Боггса.