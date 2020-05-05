Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату

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Вице-президент Amazon и ведущий инженер Amazon Web Services Тим Брэй заявил о своем уходе в отставку, протестуя против действий руководства компании в отношении своих сотрудников и их защиты от коронавируса. Вместо помощи работникам компания начала увольнять тех, кто высказывал недовольство опасными условиями труда. Брэй заявил о полном несогласии с политикой руководства и нежелании работать в «токсичной компании».



Увольнение как акт протеста

Вице-президент компании Amazon Тим Брэй (Tim Bray) ушел в отставку в знак протеста против действий руководства компании в отношении своих сотрудников. В своем открытом письме он заявил, что покидает свою должность, протестуя против увольнений работников после их забастовок, связанных с плохими условиями работы в период пандемии коронавируса.

Тим Брэй также был ведущим инженером и создателем облачного подразделения Amazon – Amazon Web Services (AWS), запущенного в 2006 г. Своим клиентам облако Amazon предоставляет услуги как по инфраструктурной модели (виртуальные серверы, ресурсы хранения), так и платформенного уровня (облачные базы данных, средства разработки и др).

AWS – это мировой лидер в сегменте облачных сервисов. По итогам I квартала 2020 г. платформа удерживала 32% глобального рынка, второе место заняла Microsoft с 18-процентной долей, а третьей – Google (8%). выручка AWS за весь 2019 г. превысила $35 млрд.

Тим Брэй не планирует продолжать работать на Amazon

Тим Брэй подал в отставку 1 мая 2020 г., заявив, что плохое отношение руководства Amazon к своим сотрудникам стало следствием «токсичности», пропитавшей ее корпоративную культуру. В опубликованном на его персональном веб-сайте письме сказано, что с уходом из компании он потеряет зарплату приблизительно в $1 млн до вычета налогов.

«К тому же, я потерял лучшую работу из тех, что у меня когда-либо были, и очень хороших коллег. Так что я подавлен», – прокомментировал Брэй свой уход. «Но остаться в должности вице-президента Amazon означало одобрить те действия (руководства компании), которые я презирал. Поэтому я подал в отставку», – добавил он.

«Нечеловеческое» отношение руководства Amazon

Тим Брэй принял решение уйти из Amazon на фоне того, как компания стала одного за другим увольнять сотрудников, протестующих против плохих условий труда. Как сообщал CNews, 1 апреля 2020 г. Amazon лишила работы организатора стачки рабочих нью-йоркского сортировочного центра JFK8, призывавших руководство защитить их от коронавируса. Требования бастующих были проигнорированы. Зачинщиком забастовки был теперь уже бывший заместитель управляющего центром Кристиан Смоллс (Christian Smalls).

Забастовку, состоявшуюся 30 марта 2020 г., устроили около 100 сотрудников сортировочного центра, утверждая, что за последнее время в этом центре было выявлено не меньше десяти случаев заражения коронавирусом. Сотрудники Amazon потребовали от руководства центра и лично от основателя компании Джефа Безоса (Jeff Bezos, самый богатый человек на Земле) закрыть все склады и сортировочные центры на две недели с сохранением заработной платы из-за пандемии коронавируса. Участники стачки также говорили о необходимости проведения полной дезинфекции рабочих мест, поскольку в сортировочных центрах были выявлены случаи заражения вирусом.

Amazon отреагировала на протесты своих работников массовыми увольнениями

14 апреля 2020 г. издание Washington Post, которое принадлежит Джефу Безосу, опубликовало статью об увольнении ряда сотрудников Amazon, входивших в группу Amazon Employees for Climate Justice (AECJ). В частности, были уволены Эмили Каннингем (Emily Cunningham) и Марена Коста (Maren Costa), лидеры группы. Они лишились работы за то, что они составили и распространили среди работников Amazon петицию, в которой были изложены требования по увеличению срока оплачиваемого отпуска по болезни, а также требования по доплате за работу в опасных условиях и выплате средств на уход за детьми. Текст петиции на момент публикации материала находился в свободном доступе в интернете.

Руководство Amazon не реагирует

Увольнение Эмили Каннингем и Марены Коста стало для Тима Брэя последней каплей. Продолжать работать в Amazon он не намерен. «В конце концов, наибольшая проблема не в том, как Amazon реагирует на Covid-19, а в том, что она относится к сотрудникам своих складов как к взаимозаменяемым единицам. Но подобное происходит не только у Amazon – это то, как работает капитализм в XXI веке», – сказал Брэй.

Руководство Amazon пока не прокомментировало отставку Тима Брэя, а также его открытое письмо. Кто займет его место на посту вице-президента компании, на момент публикации материала известно не было.

Карьера Тима Брэя

Тим Брэй родился в 21 июня 1955 г. в Канаде, в 1981 г. окончил Гуэлфский университет, и первой его работой стала должность программиста в американской компании Digital Equipment Corporation (DEC), в которую он пришел сразу после выпуска из университета. В 1983 г. он покинул DEC и перешел на работу в Microtel Pacific Research. В 1999 г. Брэй основал собственную компанию Antarctica Systems, занимающуюся бизнес-аналитикой.

В ИТ-сферу Брэй вернулся в начале 2004 г., заняв должность директора по веб-технологиям в Sun Microsystems. В этой компании он проработал до марта 2010 г., и, по данным ресурса ZDnet, он был одним из основных разработчиков Java и ее открытого исходного кода под GPL.

С марта 2010 г. по декабрь 2014 г. Тим Брэй работал в Google, где участвовал в разработке и развитии ОС Android. В конце 2014 г. он перешел в Amazon, став не только вице-президентом компании, но также одним из ведущих инженеров AWS. Здесь Брэй проработал немногим больше пяти лет, и на момент публикации материала не было известно, какая компания станет его следующим местом работы.