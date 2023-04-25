«Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли

ИТ-компания «Эвотор» объявила о выходе в новый сегмент бизнеса по автоматизации сетевой торговли. Решение «Эвотора», закрывая ключевые потребности розничной сети, позволит качественно улучшить обслуживание клиентов, снизить расходы на ИТ-поддержку и упростить управление продажами.

Решение «Эвотора» разработано на базе новейшего программно-аппаратного комплекса с учетом опыта и экспертизы компании в цифровизации розничной торговли. «Эвотор» обеспечивает внедрение с учетом индивидуальной специфики розничной сети и сопровождение на всех этапах работы клиенты (обучение, доработка, интеграция и пр.). За счет многофункциональности решение более экономично ― в среднем до 30% дешевле среди аналогичных по функционально-техническим параметрам комплекса автоматизации, отмечают в «Эвоторе».

На долю сетей, по данным Росстата, приходится 40% всего розничного торгового оборота, и это растущий сегмент. Так, в 2022 г. число гипер- и супермаркетов выросло на 8%, в 2021 ― на 13%. «Эвотор» видит потенциал как в расширении действующих розничных сетей, так и в появлении новых.

Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотора», сказал: «Решение «Эвотора» закрывает потребности бизнеса в современных, экономичных, компактных и удобных решениях и способно качественно улучшить покупательский опыт за счет улучшения скорости обслуживания и коммуникаций с клиентов. За I квартал мы уже провели успешные тесты и пилоты с сетями, компаниями e-commerce и e-grocery».

Автоматизация «Эвотора» включает в себя ПО для товарного и складского учета («Управление ассортиментом») или интеграцию с уже имеющимся, POS-систему для торговой точки, инструменты для фискализации онлайн-продаж и курьерской доставки.

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POS-система построена вокруг «Эвотор Power-POS», который совмещает функции POS-компьютера, фискального регистратора и экрана покупателя. Его производительность позволяет обеспечить высокую скорость обслуживания покупателей. А за счет компактности он занимает меньше места в кассовой зоне. Встроенный экран можно использовать для коммуникаций с клиентом: отображения QR кода, рекламы или пульта для оценки качества обслуживания. Кассир работает в удобной и интуитивно понятной встроенной кассовой программе Evotor POS. Также точка может быть оснащена кассой самообслуживания на базе Power.

Руководитель сети химчисток «Леда» Андрей Матвеев сказал: «Мы оснастили крупные пункты приема POS-системой на базе Power с сенсорным монитором и сканером. POS-система интегрирована со специализированным сервисом для химчисток «Агбис», который мы используем. При выборе «Эвотора» нам было важно, что Power печатает чеки на широкой ленте 80 мм. Так что наши сотрудники могут заполнять заказ в сервисе на сенсорном мониторе и распечатать квитанцию клиенту, а не заполнять вручную. Это ускоряет обслуживание, а все заказы четко фиксируются в системе. Оснащение на базе Power-POS обошлась нам на 30% дешевле аналогичных POS-систем, при это сам комплект занимает меньше места на прилавке».