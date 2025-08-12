Разделы

Нартова Анна


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 1
11.01.2024 Ученые НГУ разработали уникальный универсальный сервис для обработки изображений микроскопии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нартова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 122 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3607 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3617 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28492 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4949 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9066 1
Cascade Mask R-CNN 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 839 1
Окунев Алексей 10 1
Матвеев Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
НГУ - ИИР - Институт интеллектуальной робототехники 9 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 24 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 242 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

