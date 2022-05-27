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НГУ развивает сотрудничество с Sitronics Group

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Sitronics Group продолжат развивать сотрудничество. Соответствующие договоренности были достигнуты во время посещения производственной площадки компании в Новосибирске представителями руководства университета.

Российская ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») реализовала в 2021 г. технологичный проект по производству отечественного серверного оборудования на базе завода «Лампирис» в Новосибирской области.

В 2022 г. компания выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ». В разработке компании заинтересован Новосибирский государственный университет (НГУ). Делегация университета посетила производственную площадку Sitronics Group. Результатом визита стали договоренности о сотрудничестве по ряду направлений.

«Мы договорились о доступе университета к одному из тестовых серверов Sitronics Group и планируем использовать его для обучения студентов. Одновременно будем решать, какие исследовательские проекты сможем на нем запустить. А главное, в ходе тестирования мы выясним, может ли это оборудование быть использовано в составе суперкомпьютерного центра», — сказал руководитель суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев.

В компании подчеркивают, что также заинтересованы в сотрудничестве с НГУ. «Новосибирский государственный университет - крупнейшая исследовательская научная площадка, которая готовит высокопрофессиональных специалистов, в том числе в инженерных и ИТ-направлениях, которые интересны нам с точки зрения кадрового потенциала. Учитывая наш опыт в сфере цифровой трансформации и производства ИТ-оборудования, мы готовы к сотрудничеству с вузом для реализации совместных проектов, обмена опытом, проведения образовательных экскурсий на производство для студентов», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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В НГУ настроены развивать взаимодействие и дальше.

«У нас уже есть удачный опыт сотрудничества с АФК «Система», в состав которой входит Sitronics Group. Взаимодействие с таким высокотехнологичным промышленным партнером представляет для нас большой интерес как в области цифровизации высших учебных заведений, так и в реализации проектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта, и их промышленного внедрения», — отметил директор центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

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