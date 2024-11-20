Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска

Новосибирский государственный университет и мэрия Бердска заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — внедрение в инфраструктуру муниципалитета современных программных продуктов, разрабатываемых сотрудниками Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ и других подразделений вуза. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Глава города Бердска Роман Бурдин высоко оценил проекты, над которыми работают в ЦИИ НГУ, направленные на оптимизацию городских транспортных потоков, мониторинг состояния и предотвращение сбоев в работе коммунальной инфраструктуры, обеспечение безопасности городской среды, создание цифровых ассистентов руководителя и т.п.

«Мы готовы стать площадкой для внедрения практически всех проектов, реализуемых ЦИИ НГУ, в рамках полномочий муниципалитета. Это действительно важно и нужно для нашего развития. На практике ряда других городов я видел, что нам есть куда расти с точки зрения использования технологий «умного города». Я уверен, что в НГУ есть специалисты, которые помогут нам преодолеть этот разрыв», — отметил Роман Бурдин.

Руководитель ЦИИ НГУ Александр Люлько напомнил, что тематикой центра как раз установлены технологии искусственного интеллекта для строительства и городской среды, а значит, сотрудничество с мэрией Бердска полностью отвечает поставленным задачам.

«Мы видим в этом возможность пилотирования для наших продуктов и решений, что всегда является серьезным вызовом для инноваций, важно найти первого партнера, который решит опробовать их в своей работе. Очень хорошо, что теперь такой партнер у нас есть, и мы надеемся, что успешный опыт сотрудничества с Бердском станет импульсом для дальнейшего внедрения наших разработок в регионе и за его пределами», — сказал Александр Люлько.

В рамках подписанного соглашения уже в 2024 г. решено провести ряд рабочих встреч между руководителями профильных ведомств мэрии Бердска и представителями проектных команд ЦИИ НГУ, где будут согласованы более четкие параметры технического задания и планы работ по его выполнению. Планируется, что среди первых совместных проектов будут: организация обучающих курсов для руководителей муниципалитета по использованию ИИ для управления городским хозяйством и внедрение системы для дистантного скринингового обследования зрения «Окулист Игорь» в школах (совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра ИИ НГУ).

«Востребованность наших разработок, оперативное их внедрение и полученные положительные результаты станут лучшими показателями эффективности работы Центра и университета в целом в области развития технологий искусственного интеллекта», — сказал после подписания соглашения ректор НГУ академик НГУ Михаил Федорук.

Новые технологии ИИ, которые разрабатываются ЦИИ НГУ, также внедряются в кампусе университета, как в уже действующих, так и в строящихся зданиях, которые возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В университете будут работать интеллектуальные системы диспетчеризации и управления эксплуатацией инженерной инфраструктурой, контроля воздуха, шумов и вибрации, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, и др.