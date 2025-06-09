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ФИТ ГК


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин 1
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак 1
06.03.2024 Новосибирский университет начал готовить специалистов в области «интернета вещей» 1
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ 1
20.03.2020 Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано 1
16.08.2019 Искусственный интеллект экономит миллионы умным городам 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
26.12.2016 НГУ и Infowatch развивают направление безопасного программирования 1
22.07.2015 PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без комиссий 1
25.02.2015 Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково» 1
10.05.2007 Docsvision будут преподавать ташкентским студентам 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

ФИТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Автодория 44 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
НАГ - NAG 19 1
Google LLC 11966 1
Ситилабс 44 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
8503 1
Docsvision - ДоксВижн 1015 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13281 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Comply - Комплай 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
Евросеть 1412 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1410 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1022 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 487 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11579 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8898 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68407 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1350 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1800 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24946 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28302 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32006 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15098 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20882 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3017 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24750 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53142 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5530 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4781 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 454 1
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3568 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12869 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29171 1
ФИТ - FIT PayQR - платежный сервис 8 3
Google Android 14294 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
NtechLab FaceN 4 1
ФИТ Страж.Такси 1 1
Apple iOS 7980 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Apple - App Store 2937 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5462 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 213 1
Apple iPhone 6 4863 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 1
Лебедев Алексей 25 2
Марков Глеб 6 2
Бейгул Антон 1 1
Добронравов Олег 3 1
Новиков Павел 100 1
Пермяков Руслан 20 1
Касперская Наталья 298 1
Локтионов Александр 1 1
Ходаков Сергей 42 1
Лаврентьев Михаил 4 1
Зуев Василий 1 1
Плеханов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149498 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52617 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17500 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3101 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44288 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13413 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17882 1
Швеция - Королевство 3645 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Россия - СФО - Новосибирск 4442 1
Беларусь - Белоруссия 5847 1
Армения - Республика 2325 1
Европа 24399 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30275 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19287 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49331 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52744 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3636 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24839 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5348 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5185 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4054 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10207 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6372 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7395 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 403 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 1
Образование в России 2371 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2534 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6178 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1087 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3056 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 642 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14169 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 225 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7101 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7967 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4779 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1986 1
MIT Operations Research Center 1 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 228 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
Городские технологии - выставка-форум 6 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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