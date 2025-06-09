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ФИТ ГК
УПОМИНАНИЯ
ФИТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Алексей 25 2
|Марков Глеб 6 2
|Бейгул Антон 1 1
|Добронравов Олег 3 1
|Новиков Павел 100 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Касперская Наталья 298 1
|Локтионов Александр 1 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Лаврентьев Михаил 4 1
|Зуев Василий 1 1
|Плеханов Константин 1 1
|MIT Operations Research Center 1 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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