Как исправить дефекты городской инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта, придумали ученые НГУ

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) получили патент на полезную модель электронно-вычислительного устройства для обнаружения дефектов городской инфраструктуры и принятия решения по их устранению. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«По сути, это гибридное коробочное решение, представляющее из себя интеллектуальную систему, которая с помощью камер видеофиксации, установленных в городе, и специально обученной нейронной сети может с большой точностью выявлять различные дефекты объектов городской инфраструктуры и инженерно-технических коммуникаций (неработающие световые опоры или светофоры, ямы на дорогах и т.п.), а затем, с помощью логико-семантического блока, формировать решение по устранению этих проблем», — сказал один из авторов разработки, руководитель отдела исследований проекта «Сигма» ЦИИ НГУ Андрей Нечесов.

«Сигма» является флагманским проектом, это фреймворк по разработке цифровых двойников умных городов, который позволяет интегрировать в себя другие практические реализации с помощью механизма API. Как подчеркивают в ЦИИ НГУ, фреймворк не только инженерное решение, но также очень серьезный научный проект, основанный на достижениях сибирской школы искусственного интеллекта, возглавляемой академиками РАН Ю. Л. Ершовым и С. С. Гончаровым.

Успех ChatGPT и DeepSeek и других больших языковых моделей (LLM) вызвал огромный интерес к этому направлению. Возможности LLM постоянно растут, и на сегодняшний день они уже решают ряд важных задач. Конечно, это огромных успех, но есть и обратная сторона медали, связанная с самими моделями, — проблема черного ящика, проблемы галлюцинаций, проблема аудита, дипфейки и так далее. Поэтому в жизненно важных направлениях эти интеллектуальные системы нужно использовать с осторожностью или под контролем более надежных систем, скажем, на основе логики, которые бы частично или полностью проверяли работу LLM. Именно такой подход взят за основу участниками проекта «Сигма».

«Объединив огромный опыт моего коллеги и соавтора патента Андрея Андреева в изобретательстве и управлении крупными промышленными предприятиями, а также мой опыт в математике, в технологиях блокчейн, смарт-контрактах и построении доверенных интеллектуальных систем, мы наметили план по формализации и реализации ключевых аспектов в построении фреймворка и одновременном их патентовании», — сказал Андрей Нечесов.

Первым этапом плана и стало электронно-вычислительное устройство для обнаружения дефектов городской инфраструктуры, в настоящее время ведется работа еще над несколькими полезными моделями и изобретениями. В результате будет сформирована целая линейка решений, которые затем будут интегрированы в фреймворк «Сигма» и смогут использоваться в целях оптимизации мониторинга и управления состоянием городской среды.