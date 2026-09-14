Главная российская «дочка» Microsoft не отвечает на запросы налоговой. В штате компании остался только президент, живущий в США

«Майкрософт Рус», основное из российских юрлиц Microsoft, признанное банкротом и уволившее всех сотрудников, кроме гендиректора, находящегося в США, проигнорировало требование ФНС России предоставить документы для контроля деятельности и судебный запрос. За штрафом могут последовать дополнительные санкции.



Требование ФНС осталось без ответа

Российская «дочка» Microsoft «Майкрософт Рус» не выполнила требование ФНС предоставить документы для контроля и идет к окончательной ликвидации, сообщил Telegram-канал Mash.

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Москве № 31 не получила в установленный срок никакого ответа на свой запрос — ни документов, ни уведомления о невозможности их предоставить. Признанная в апреле 2026 г. банкротом компания не ответила и на судебную повестку — письмо вернулось с отметкой об истечении срока хранения.

В штате компании на данный момент числится только президент, который находится в США. Дальнейшее игнорирование требований ФНС может привести к штрафу и дополнительным санкциям, пишет издание.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Российское юрлицо Microsoft в России не отвечает на запросы российских властей

Microsoft развивала свое присутствие в России с девяностых годов прошлого века. В первых числах марта 2022 г. она заявила об уходе из России едва ли не раньше других иностранных корпораций, а затем принялась периодически вводить свои собственные санкции против россиян.

Планы поменялись

О намерении Microsoft обанкротить «Майкрософт рус» стало известно в конце мая 2025 г. Спустя два месяца эта информация получила официальное подтверждение. При этом еще в апреле 2024 г. в отчетных документах корпорации говорилось об отсутствии у нее намерений сделать свою основную российскую «дочку» банкротом.

Согласно отчетности «Майкрософт рус», все сотрудники компании были уволены в мае 2025 г. В 2025 г. «Майкрософт рус» сгенерировала выручку в размере 43,3 млн руб. Падение на фоне результатов 2024 г. составило 73%.

По итогам 2024 г. чистая прибыль ООО «Майкрософт Рус». достигла 174,1 млн руб., а годом ранее она была на уровне 125,3 млн руб. (данные ФНС).

Другие «дочки» Microsoft в России

Как сообщал CNews в апреле 2026 г., суммарная чистая прибыль российских «дочек» Microsoft по результатам 2025 г. упала на 13,8% год к году. Она равна 159,6 млн руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 185,3 млн руб.

ООО «Майкрософт рус» образовано в мае 2004 г. и имеет уставной капитал 1,445 млн руб. Основной вид деятельности — «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01). Microsoft в России с 2026 г. по 2012 г. открыла еще три юрлица — «Майкрософт мобайл рус», «Майкрософт пейментс рус», «Майкрософт девелопмент центр рус».

В апреле 2025 г. CNews писал, что Microsoft без официальных заявлений закрыла свои филиалы и обособленные подразделения сразу в 13 российских городах. Сделала она это стремительно, буквально за два месяца. Несмотря на это в октябре 2025 г. она подала в Роспатент заявку на регистрацию сразу двух своих товарных знаков — Microsoft 365 и Halo. Первый относится к одноименному облачному сервису, а второй — серии видеоигр Halo, ставших культовыми на платформе Xbox.