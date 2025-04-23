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НГУ запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта

В феврале 2025 г. на экономическом факультете Новосибирского государственного университета стартовал курс «Управление продуктом». Его слушателями стали студенты выпускных курсов бакалавриата направлений «Бизнес-информатика», «Менеджмент» и «Экономика». Этот первый курс в России по подобной тематике, в котором особое внимание уделяется применению искусственного интеллекта. Обучение на курсе прошли уже 60 студентов. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Продуктовый менеджмент — относительно новая дисциплина, сформировавшаяся в XXI веке в стартап-среде Кремниевой долины. В России она начала набирать популярность лишь в последние десять лет. До недавнего времени такие курсы были только в Высшей школе экономики, Университете ИТМО и московском отделении РАНХиГС. НГУ стал одним из первых вузов, внедряющих полноценный курс по этой теме, и первым, кто включил в него блок по применению искусственного интеллекта», — сказал Александр Доронин, автор курса, выпускник НГУ, продуктовый менеджер в компании LC Group, специализирующейся на разработке финтех-решений.

Объектом изучения дисциплины являются прежде всего ИТ-продукты — решения, созданные на основе программного кода. Сегодня цифровые продукты играют ключевую роль как в онлайн-, так и в офлайн-бизнесе. Их разработка, интеграция в бизнес-процессы и продвижение на рынке требуют комплексного подхода, а понимание этих процессов становится важным конкурентным преимуществом специалистов разных профилей.

Программа курса охватывает ключевые аспекты продуктового менеджмента, включая маркетинг продукта, продуктовые исследования, A/B-тестирование и юнит-экономику. Особое внимание уделено применению искусственного интеллекта: отдельные занятия посвящены использованию больших языковых моделей и других технологий машинного обучения в продуктовой разработке, что является важным отличием курса от других подобных, которые уже есть в России.

«В рамках одного из занятий мы со студентами полностью прошли весь цикл продуктового исследования и на разных этапах пробовали использовать ИИ. В результате у студентов сформировалось понимание о том, в каких задачах ИИ действительно полезен, а какие задачи лучше пока решать самому. Например, на этапе подготовки к исследованию ИИ может помочь в составлении вопросов для проблемного интервью, если в промпте (запросе для нейросети) хорошо описать портрет респондента. При проведении самих интервью рассчитывать на ИИ не стоит: чаще всего ИИ подыгрывает собеседнику, соглашается со всем и выдает крайне ожидаемые ответы на вопросы. Интервью с живым собеседником позволяет собрать куда больше инсайтов. После проведения интервью ИИ может быть полезен для систематизации результатов. Например, в рамках курса мы со студентами строили карту пользовательских историй (User Story Map) и ИИ отлично справлялся с написанием самих историй, получая на вход результаты интервью», — отметил Александр Доронин.

Также одним из ключевых преимуществ курса является то, что он совмещает в себе системное изложение теории и множество практических кейсов, в том числе из опыта автора. Александр Доронин имеет опыт работы с продуктовыми командами как со стороны заказчика, так и со стороны разработки. Практический опыт преподавателя позволил наполнить курс реальными кейсами и заданиями, с которыми сталкиваются специалисты на рынке.

Продолжительность курса составляет 16 пар (32 аудиторных часа). В рамках курса студенты также выполняют проектное задание, которое они будут защищать в конце семестра на дифференцированном зачете. Таким образом, с учетом самостоятельной практики объем курса составляет 108 часов. Пока он рассчитан только на студентов экономического факультета. Однако в НГУ не исключают, что в дальнейшем курс может быть внедрен и на других факультетах университета.

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