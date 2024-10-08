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Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки

МТС развернула цифровую инфраструктуру для солнечной электростанции в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Около 10 километров оптоволоконной линии связи соединили солнечный парк с инфраструктурой сетевой организации и Системного оператора Единой энергетической системы, регулирующим работу энергетического комплекса России.

Солнечная электростанция в селении Самашки оснащена системой удаленного мониторинга, датчиками и видеонаблюдением. Особенность данного проекта также в том, что панели оснащены трекерной системой слежения за солнцем. Это значит, что они меняют свою позицию так, чтобы получить больше солнечных лучей, что позволяет выработать на 25% больше энергии. По каналу связи МТС обеспечивается передача данных о работе электростанции: показатели температуры, освещенности, видео с камер. На основании этих данных операторы объекта принимают решения и удаленно управляют электростанцией.

Помимо оптоволоконной линии связи МТС развернула защищенную виртуальную сеть в пункте управления электростанцией. Такое решение позволяет обезопасить работу энергокомплекса от внешних вмешательств.

«В настоящее время в Чеченской Республике строится несколько электростанций и планируется дальнейшее внедрение экологически чистых решений в энергетическую систему региона. Мы готовы продолжить участие в развитии зеленой энергетики в Чеченской Республике. Для организации работы технологически сложных объектов у нас есть множество комплексных решений, включающих в себя как инфраструктуру связи, так и инновационные цифровые сервисы», — сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

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Мощность электростанции в Ачхой-Мартановском районе составляет 9,2 МВт. Объём выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт/ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 4,5 тыс. тонн. Выработанное электричество поступит в единую энергосистему региона, а затем распределится по потребителям. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры компании «Хевел».

«Это вторая солнечная электростанция, построенная нашей компанией в Чеченской Республике. Первой стала Наурская СЭС мощностью 5 МВт. Ввод объектов солнечной генерации способствует повышению качества и надежности электроснабжения потребителей и сохранению уникальных природно-климатических условий региона», — отметил генеральный директор компании «Хевел Региональная Генерация» Антон Усачев.

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