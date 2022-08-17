СДЭК запустил солнечную электростанцию

На крыше склада СДЭК в Краснодарском крае заработала сетевая солнечная электростанция мощностью 20 кВт. Солнечное оборудование поставил крупнейший российский производитель солнечных модулей – завод «Хевел». Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Прогнозная выработка солнечной электростанции — более 25 тыс. кВтч в год. Солнечная электростанция позволит ежегодно сокращать расходы на электроэнергию на 225 тыс. руб. и снизить выбросы СО2 более чем на 8000 т.

Почему логистическим компаниям проще инвестировать в «зеленые» технологии? Ответ прост: все дело в складах, у которых большая крыша чаще всего не задействована ни в каких производственных процессах. Именно эту площадь можно использовать в выработке солнечной энергии, а значит, экономить на потребляемых ресурсах.

Такую «экономную» экологию уже используют другие логистические компании по всему миру. Подобные солнечные электростанции установлены на крыше фулфилмент-центра Amazon (Эссекс), сортировочного центра DHL Parcel (Зальтбоммель), складского центра Heylen Warehouses (Венло). Логистическая компания Heylen Warehouses установила на своем складе солнечную электростанцию площадью 12,6 га (это около 20 футбольных полей). Благодаря 50 тыс. солнечных модулей выброс углекислого газа снизится на 12 тыс. т. в год.

Солнечные электростанции можно устанавливать не только на солнечных территориях. Так, инсоляция Эссекса схожа с Санкт-Петербургом, инсоляция Зальтбоммеля почти такая же, как в Йошкар-Оле, а в Венло солнце заходит не чаще, чем в Тверь. Современные технологии позволяют вырабатывать солнечную энергию даже на не самых ясных территориях.

Для СДЭК оборудование одного из складов солнечной электростанцией — очередной шаг в эко-повестке компании. В 2020 г. СДЭК запустил масштабную экопрограмму, которая включает в себя несколько классических и нестандартных проектов.

В частности, СДЭК снизил потребление воздушно-пузырчатой и стретч-пленки из первичного сырья. Вместо них используются картонные филлеры, макулатурная бумага. Компания отказалась от полипропиленовых мешков и цветной печати, а также от деревянных паллет в пользу многооборотных контейнеров. Кроме того, СДЭК совместно с компанией 99recycle инициировал создание эко-дождевиков из переработанной ПЭТ-упаковки.

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«В текущем году мы планируем и дальше активно двигаться в сторону осознанного потребления и экономии природных ресурсов. Установка солнечной электростанции позволит нам не только сэкономить на затратах, связанных с содержанием склада, но и продвигать среди клиентов и партнеров СДЭК экологическую повестку», — сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.

«Для компаний с небольшими объемами потребления электроэнергия стоит дороже, чем для крупных производств. При текущих ценах такие проекты окупаются за 5-6 лет при гарантийном сроке работы солнечных модулей — 25 лет. При этом солнечная установка не требует специального обслуживания и экономия начинается сразу после подключения оборудования», — отметил генеральный директор «Вольта энерджи», официального дистрибьютора завода «Хевел», Николай Попов.

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Группа компаний «Хевел» — интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также научно-технический центр в Санкт-Петербурге. С 2014 г. «Хевел» построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республике Алтай, в Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Адыгее и Чечне, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Казахстане. Портфель проектов солнечных электростанций, реализация электроэнергии которых осуществляется на розничных рынках электроэнергии, превышает 320 МВт. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в Казахстане насчитывает более 288 МВт.