Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195505
ИКТ 15049
Организации 11608
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85285
География 3081
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Старикова Ольга

СОБЫТИЯ


04.06.2026 АНО «Моспром» и HeadHunter договорились совместно развивать кадровый потенциал индустриального сектора столицы 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Старикова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 867 1
SAP SE 5557 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 16 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 1
Николаев Сергей 15 1
Карпов Дмитрий 11 1
Рудской Андрей 18 1
Боровков Алексей 16 1
Гонтарев Павел 121 1
Мейксин Максим 2 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
РАН - Российская академия наук 2085 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290