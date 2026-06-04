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Старикова Ольга
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|АНО «Моспром» и HeadHunter договорились совместно развивать кадровый потенциал индустриального сектора столицы 1
|02.06.2017
|СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
Старикова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP CIS - САП СНГ 867 1
|SAP SE 5557 1
|Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 16 1
|Николаев Сергей 15 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Рудской Андрей 18 1
|Боровков Алексей 16 1
|Гонтарев Павел 121 1
|Мейксин Максим 2 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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