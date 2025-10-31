Разделы

СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Инжиниринг +». Свои подписи под документом поставили ректор университета, академик РАН Андрей Рудской и генеральный директор «ИнжинирингЕвгений Кловач. В церемонии принимал участи директор фонда Национальной Технологической Инициативы Вадим Медведев.

В рамках сотрудничества планируется: cовместная научно-исследовательская деятельность по приоритетным направлениям, связанным с инжинирингом, новыми материалами и цифровизацией промышленности; разработка и внедрение образовательных программ, в том числе программ дополнительного профессионального образования, с учетом требований современного рынка; прохождение студентами и аспирантами СПбПУ практики и стажировки в компании «Инжиниринг +» с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Сотрудничество СПбПУ и ООО «Инжиниринг +» направлено на укрепление кадрового и технологического потенциала обеих сторон и будет способствовать решению импортозамещающих задач в высокотехнологичных отраслях экономики России, считают стороны.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
