Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21%

На декабрь 2023 г. количество вакансий в Москве для специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций составило 34,2 тыс., что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. - 28,3 тыс. вакансий.

Рост ИКТ-вакансий в столице России

Количество вакансий для всех специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций, в том числе аналитиков, менеджеров проектов и специалистов службы поддержки в Москве в 2023 г. увеличилось на 21%, а для программистов на 16%. Об этом сообщили изданию ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ). Данные были предоставлены в конце мая 2024 г. на основании ежегодного исследования московского рынка труда в сфере ИТ и телекоммуникаций.

Со слов руководителя направления «Аналитика» ДИТ Ивана Бутурлина, ИТ-отрасль на конец мая 2024 г. является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. С ростом самих компаний и их оборотов растет и востребованность специалистов в сферах ИТ и телекоммуникаций. Причем среди работодателей увеличивается спрос именно на опытных специалистов, работающих в отрасли три и более лет. Бутурлин добавил и то, что получить необходимый опыт можно в том числе на стажировках в профильных российских ИТ-компаниях.

FreePik - Tonodiaz Число ИКТ-вакансий в Москве за год выросло на 21%

По данным ДИТ, доля предложений для ИТ-специалистов составляет около 15% от общего числа открытых вакансий на рынке. Наиболее популярной специальностью в сфере ИТ и телекома и по-прежнему остается ИТ-разработка, на нее приходится около 27% от всех вакансий в этой сфере. ИТ-специалисты востребованы не только в российских ИТ-компаниях. На 2024 г. специалисты по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) необходимы и в компании, которые занимаются технологиями и связью, в финансовом секторе, добывающей и нефтегазовой отраслях, металлургии, медиа и маркетинге, сферах электроники, услуг для бизнеса и в других областях российского рынка.

Правительство Москвы предлагает программу оплачиваемой стажировки для студентов в ИТ старших курсов и выпускников вузов по направлению «ИТ-Город». Прием заявок на участие в программе открыт и продлится до 24 мая 2024 г., а к работе стажеры приступят в августе 2024 г.

Необходимые навыки для соискателей

В исследовании ДИТ уточняется, что 13% вакансий в сфере разработки и программирования связаны с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), в том числе - с генеративным ИИ. При этом на 2024 г. все больше компаний ищут сотрудников с навыками работы с технологиями ИИ. Квалифицированные ИТ-специалисты привлекаются к созданию рекомендательных систем, разработке виртуальных ассистентов и голосовых помощников, что позволит жителям столице получать эффективную поддержку в различных аспектах жизни.

Наиболее востребованы у работодателей в Москве специалисты со знанием 1C, Java, PHP, Python и C++. На 2024 г. разработчики «1С», Java и PHP с 2019 г. остаются в тройке самых востребованных ИТ-специалистов. Чаще всего ищут программистов «1С» - за последний год количество вакансий для них выросло на 18%. В то же время спрос на навыки работы с зарубежными аналогами SAP и Microsoft Axapta падает.

По данным ДИТ, отрасль ИТ и телекоммуникаций остается привлекательной для выпускников вузов. В исследовании отмечается, что за последний год общее число студентов профильных факультетов выросло на 17%. Среди популярных направлений выделяет «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика».

Реже выбирают направления, которые имеют уклон в аппаратную часть, такие как «Информатика и вычислительная техника». Это и не удивительно в связи с тем, что порог входа и знаний намного выше в данной сфере. Направление относится к одному из направлений современных информационных технологий (ИТ). Оно совмещает в себе знания из нескольких областей: программирование, современные сетевые технологии, современные информационные вычислительные системы и микропроцессорная техника. Студенты же данного направления изучают строение и архитектуру компьютеров, операционных систем (ОС), а также осваивают основные языки программирования, учатся анализировать и прогнозировать потоки данных, создавать поисковые системы, сети хранения, обработки и передачи информации.

По оценкам экспертов ДИТ, рост спроса на ИТ-специалистов в ближайшем будущем сохранится. Этому процессу, в том числе, будет способствовать курс на ИТ-импортозамещение в России, взятый в 2022 г.

Разработчиков микроэлектроники и вычислительной техники обложили санкциями

В 2022 г. Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка, включив в него десятки физических и юридических лиц. В их числе компании, связанные с разработкой и производством микроэлектроники и вычислительной техники.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в частности, включило в список Specially Designated Nationals (SDN) такие компании, как «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Мультиклет», «Ангстрем», Yadro Fab Dubna, производителя вычислительной техники «Аквариус», «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий». Кроме того, в списке оказался ряд научно-исследовательских центров в сфере физики, полупроводников и квантовых технологий, в частности, Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, а также Институт спектроскопии РАН.

Включение в список SDN предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. При этом любое предприятие, половиной которого непосредственно либо опосредованно владеет субъект, входящий в SDN, тоже автоматически считается входящим в данный перечень.