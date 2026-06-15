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Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Список правительства США специально назначенных граждан и заблокированных лиц

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов 1
21.05.2024 Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
31.05.2013 Америка разрешила поставлять в Иран компьютеры и мобильники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1056 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 478 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 409 1
Системы и Технологии ГК 126 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 35 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 490 1
SAP SE 5561 1
9432 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 303 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13539 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1663 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8639 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27910 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9084 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 164 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1089 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4714 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2458 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3159 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15323 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4819 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Oracle Java - язык программирования 3431 1
C/C++ - Язык программирования 878 1
FreePik 1771 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1248 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 2
Иран - Исламская Республика Иран 1150 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 1
Иран - Тегеран 161 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3920 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6625 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11278 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3916 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56867 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15775 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 199 1
Физика - Physics - область естествознания 2907 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6955 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1230 1
РАН - Российская академия наук 2090 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
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