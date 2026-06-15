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Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Список правительства США специально назначенных граждан и заблокированных лиц
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
|Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов 1
|21.05.2024
|Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
|31.05.2013
|Америка разрешила поставлять в Иран компьютеры и мобильники 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) и организации, системы, технологии, персоны:
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1230 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.