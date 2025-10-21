77% экспертов считают российские мессенджеры способными заменить западные аналоги

Разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провел глубинные интервью с российскими директорами по информационным технологиям и информационной безопасности. Темой для обсуждения стали перспективы российских корпоративных мессенджеров. Большинство экспертов отметили, что отечественные решения уже сегодня могут заменить западные аналоги, а барьерами к их внедрению назвали человеческий фактор и недофинансирование. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Глубинные интервью с российскими ИТ- и ИБ-директорами проводились в октябре 2025 г.

77% опрошенных были единодушны в том, что российские корпоративные мессенджеры станут полноценной заменой зарубежным. Эксперты уверены в их технической базе, но при этом называют узкими местами интерфейс и UX.

Респонденты также отметили, что для них не имеет значения, лежит в основе решения открытый или проприетарный код. Директора по ИБ и ИТ готовы рассматривать к внедрению решения на основе открытого исходного кода, если они соответствует требованиям законодательства, а разработчик оказывает техническую поддержку.

Барьеры к внедрению российских корпоративных мессенджеров

Повсеместному внедрению российских решений, по мнению экспертов, мешают человеческий фактор и недостаток финансирования: мнения разделились почти пополам. Во многих компаниях зарубежные сервисы продолжают использовать по инерции, а главными конкурентами отечественных мессенджеров становятся бесплатные версии их западных аналогов. Привычка оказывается сильнее, чем риски потери данных при внезапном отключении или атаках злоумышленников.

По мнению опрошенных, российским топ-менеджерам, особенно экспертам в области информационной безопасности, стоит активнее разъяснять пользователями риски использования публичных мессенджеров (в том числе Telegram) для передачи конфиденциальной информации, а руководству рассказывать о преимуществах российских решений при обсуждении бюджетов на ИТ.

«Нужно проводить четкую границу между личным и корпоративным. Если в первом случае мессенджер должен удовлетворять только пользователя, то во втором – еще и соответствовать всем процессам и регламентам. При этом цели и задачи компании, надежность и безопасность коммуникаций, а также защищенность коммерческой информации должны иметь приоритет перед привычками. Хотя и по удобству корпоративные мессенджеры практически не уступают публичным, а во многом уже и превосходят их — в частности, благодаря интеграции с другими корпоративными системами и кастомизации под конкретные задачи. Понимание всеми участниками процесса необходимости в полностью контролируемом продукте, отвечающем требованиям безопасности и направленном на повышение эффективности компании, — залог успешного внедрения корпоративного мессенджера», — отметил менеджер по развитию решений УЦСБ Филипп Филиппов.

Требования ИТ-директоров к корпоративным мессенджерам

Обязательным условием респонденты единогласно назвали информационную безопасность: при выборе решения они обращают внимание на протоколы шифрования, возможность двухфакторной аутентификации и другие технологии защиты данных. Также для большинства важны функции, связанные с администрированием прав пользователей, воспроизведением структуры организации, командами и другими формами структуризации.

Функции на основе искусственного интеллекта также начинают выходить на первый план: несколько респондентов считает важными интеграцию корпоративных мессенджеров с ИИ-ассистентами и возможность сгенерировать саммари переписки.

«За год с момента публичного запуска нашего продукта мы трансформировали мессенджер в полноценную коммуникационную платформу — теперь единое приложение позволяет осуществить “сквозные” коммуникации: сообщение превратить в задачу таск-трекера, позвонить команде в чате одним кликом, во время звонка открыть онлайн-доску для совместной работы и потом получить короткое резюме встречи при помощи ИИ. Именно эта концепция, рассматривающая мессенджер как сердце единой системы коммуникаций, по моему мнению, наиболее жизнеспособна и отвечает на все запросы бизнеса», — отметил руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.