На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Новый глава «АСТ ГОЗ»

Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) бывший руководитель центра безопасности и рисков АО «Сбербанк-АСТ» Антон Константинов. Он сменил в должности генерального директора Феликса Кордыша, который покинул свой пост 17 октября 2023 г. Об этом CNews рассказали представители «Сбербанка-АСТ».

Константинов будет отвечать за развитие новых сервисов и функционала «АСТ ГОЗ», решая в том числе задачи по защите информации и надежности электронных процедур», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ».

Выручка и деятельность «АСТ ГОЗ»

АСТ ГОЗ — это электронная торговая площадка (ЭТП), отобранная Правительством России для проведения закупок в рамках гособоронзаказа и торгов закрытого типа по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке проводятся закрытые закупки, сведения о которых не подлежат публикации в открытом доступе. Как правило, в таких закупках заказчик заранее определяет круг поставщиков, которые будут участвовать в его закупке, и отправляет им приглашения.

На ЭТП более 7 тыс. заказчиков, среди которых министерства и ведомства силового блока, государственные корпорации и концерны, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия промышленности, а также заказчики, находящиеся под действием иностранных санкций. «АСТ ГОЗ» является дочерним предприятием «Сбербанка-АСТ».

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «АСТ ГОЗ» основано 15 сентября 2015 г. Выручка по итогам 2021 г. выросла на 13% и составила 384,1 млн руб., а чистая прибыль составила 158 млн руб. Выручка по 2022 г. в системе не приводится.



Выручка «Сбербанк-АСТ»

По данным базы «Контур.Фокус», АО «Сбербанк-АСТ» основано 19 июля 2002 г. Выручка по итогам 2022 г. упала на 22% и составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,3 млрд руб.

«Сбербанк-АСТ» — это электронная площадка для проведения торгов.

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