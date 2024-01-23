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Российские активы «Яндекса» сменили владельца

Владельцем ООО «Яндекс» стала зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Бывший владелец — нидерландский Yandex N.V. — решил избавиться от российских активов стоимостью несколько миллиардов долларов.

Изменения в ЕГРЮЛ

Владельцем главного юридического лица «Яндекса» в России — ООО «Яндекс» — стало российская Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» вместо нидерландской Yandex N.V., пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Изменения произошли 22 января 2024 г.

«Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сообщили агентству представители «Яндекса».

МКАО стала владельцем 99,999% в ООО «Яндекс», говорится в выписке ЕГРЮЛ. Ранее Yandex хотел сохранить за собой 49% долю в «Яндексе», но это не устроило потенциальных претендентов на его покупку, включая Вагита Алекперова, Владимира Потанина, Романа Абрамовича и др.

Новая структура для российской части бизнеса

В конце 2023 г. компания «Яндекс» завершила регистрацию нового юрлица — МКАО «Яндекс» — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САР, сообщает агентство. Учредителем МКАО является Yandex N.V.

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Фото: Яндекс
ООО «Яндекс» перешел в собственность МКАО
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В конце 2022 г. совет директоров Yandex одобрил реструктуризацию компании и выделения ее российского бизнеса в новую структуру, как писал CNews. Предполагалось, что постепенно Yandex откажется от контроля над ней. Тогда же было объявлено, что у Yandex останутся права на международные направления своего бизнеса, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных.

В мае 2023 г. Yandex сообщил, что компания получила ряд предложений о покупке ее российских активов. При этом утверждалось, что российский «Яндекс» на пять лет будет передан под управление специальному фонду топ-менеджеров во главе с Алексеем Кудриным и бывшим главным операционным директором Yandex Тиграном Худавердяном. Российский бизнес «Яндекса» оценивался в $7-7,5 млрд.

Кто владеет Yandex

Основным акционером Yandex является ее основатель и бывший глава Аркадий Волож. Семейному трасту, действующему в его интересах, принадлежит 8,6% от общего числа акций компаний и 45,3% от общего числа голосов. Весной 2022 г., после того, как Волож попал под санкции Евросоюза, он покинул все посты в компании и ее совете директоров. Тогда же было объявлено, что семейный траст не будет голосовать принадлежащим ему пакетом акций.

Американские фонды Invesco, FMR и Capital Research Global Investrs владеют по 7,44%, 5,39% и 4,71% акций. Старейший сотрудник компании Владимир Иванов владеет 2,89% акций (5,9% от общего числа голосов).

Анна Любавина

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