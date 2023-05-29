Американцы скупают акции EPAM

Американский фонд Vanguard Group увеличил свою долю в EPAM до 11,3%. Рыночная стоимость данного пакета составляет $1,64 млрд.

Vanguard Group наращивает долю в EPAM

Американский фонд Vanguard Group увеличил до 11,3% свою долю в американском оффшорном разработчике с белорусскими корнями EPAM Systems. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость этого пакета составляет $1,64 млрд.

Vanguard Group стал акционером EPAM Systems в 2015 г.Тогда фонд собрал 5,9% акций компании. С тех пор он наращивал свою долю в EPAM: в 2020 г. она составила 8,9%, в 2021 г. - 10,8%.

Чем известен Vanguard Group

Vanguard Group основан в 1975 г. американцем Джоном Боглом (John Bogle), фонд зарегистрирован в штате Пенсильвания. Под управлением фонда находятся активы на сумму $8 трлн. Vanguard Group считается крупнейшим в мире фондом взаимных инвестиций и вторым по величине (после американского BlackRock) биржевым инвестиционным фондом.

Американские фонды в EPAM

EPAM основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, который занимает пост гендиректора компании. До 2022 г. основные центры разработки компании находились в России, на Украине и в Белоруссии. Добкину в настоящее время принадлежит 2,9% акций компании.

Vanguard Group - не единственный американский фонд, инвестирующий в EPAM. Группе фондов Capital Group принадлежит 11,9% акций компании, BlackROck - 7%, WCM Investment Managment - 5,9%.

Котировки акций EPAM

Осенью 2021 г. котировки акций EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) достигали пика и доходили до $670. В начале 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, котировки акций резко пошли вниз и к началу марту упали до $200.

К августу 2022 г. котировки акций компании несколько отыграли падение и выросли до $440. Но затем снова началось падение. В конце января 2023 г. акции EPAM торговались на отметке $375, на текущий момент они стоят $253.

Уход EPAM из России

Весной 2022 г. EPAM приняла решение уйти из России и прекратить обслуживание российских клиентов. Осенью 2022 г. EPAM договорилась о продаже своего российского бизнеса неназванному покупателю. Весной 2023 г. было получено разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на осуществление данной сделки, но сделка пока еще не завершена.

Россия была для EPAM третьей после Украины и Белоруссии страной по численности ИТ-специалистов - 9 тыс. Общие убытки EPAM от ухода из России составляют $28 млн. В том числе убыток от обесценивания активов - $15,1 млн, убыток от прекращения возможности использования активов - $3,8 млн, плохая дебиторская задолженность российских клиентов - $8,4 млн.