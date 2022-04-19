ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан

ИТ-аутсорсера Epam с белорусскими корнями уличили в вывозе российских ИТ-специалистов за рубеж. Компания перевезла несколько сотен своих российских сотрудников в Узбекистан, но также она предлагает переезд еще в 10 стран мира, где у нее есть офисы. Epam полностью ушла из России в апреле 2022 г. В России весной 2022 г. началось массовое бегство ИТ-специалистов.

Добро пожаловать в Узбекистан

Компания Epam Systems вывезла сотни сотрудников своего российского представительства в Узбекистан, пишет Forbes. Известно, что переехать в Узбекистан Epam Systems предложила и своим белорусским сотрудникам. В общей сложности она перевезла в Ташкент, где у Epam Systems с 2019 г. есть собственный офис, около 600 человек. Источники издания в компании утверждают, что их может быть и больше – в пределах 1000.

Из России, как сообщал CNews, Epam ушла на фоне спецоперации. Epam Systems – это американская компания-аутсорсер, основанная выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным.

Узбекистан в последние месяцы стал настоящим центром притяжения ИТ-специалистов из других стран. На совещании президента республики Шавката Мирзиеева, состоявшегося 14 апреля 2022 г., прозвучала информация, что с начала 2022 г. в Узбекистан приехало около 3000 иностранных ИТ-специалистов.

Релокация за счет компании

По данным Forbes, в середине 2021 г. в офисе Epam в Ташкенте работало приблизительно 150 человек. Один из ИТ-специалистов компании, согласившихся на переезд в Узбекистан, сообщил изданию, что Epam взяла на себя основные расходы на его релокацию.

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С его слов, Epam оказала ему помощь и в финансовом плане, и с поиском жилья в новой стране. Также она помогла ему с поиском самолета. Согласно утверждению источника Forbes, Epam оплачивает перелет не только самому сотруднику, но и его семье. Также компания финансирует его проживание и компенсирует суточные расходы в течение первого месяца.

«Это доступно для всех сотрудников, кто захочет», – заявил переехавший в Узбекистан сотрудник Epam. Он добавил, что компания предлагает российским и белорусским работникам релокацию примерно в 10 стран, включая Армению и Грузию. При этом Epam располагает представительствами в 40 странах мира, включая США, где находится ее штаб-квартира.

Таким образом, Epam участвует в усугублении кадрового голода в российской ИТ-отрасли. В феврале и марте 2022 г. из России под разными предлогами, на разные сроки и в разные страны уехали десятки тысяч ИТ-кадров. По прогнозам, в апреле 2022 г. страна лишится еще около 100 тыс. их коллег.

Как Epam уходила из России

Epam была основана в Минске в 1993 г. Она занимается разработкой ПО на заказ. На начало марта 2022 г. в ее штате числилось около 9000 сотрудников, проживающих на территории России. В Белоруссии на нее работало 9500 человек.

По итогам 2021 г. выручка Epam в макрорегионе Центральная и Восточная Европа (Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан и Украина) составила $168 млн или около 4,5% общей выручки компании. На счетах Epam в банках России, Украины и Белоруссии на конец 2021 г. хранилось $232 млн, что составляло 16% общего объема имеющихся у компании денежных средств.

Аркадий Добкин, основатель Epam

О приостановке операций на территории России Epam объявила в первых числах марта 2022 г. Спустя месяц компания подтвердила свои намерения покинуть страну, заявив о полном уходе из России и анонсировав релокацию своих сотрудников в другие страны.

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В подробности о том, куда переедут российские сотрудники, и собирается ли компания забрать с собой весь свой российский штат (9000 человек), Epam вдаваться не стала. Она отметила лишь, что весь процесс растянется не более чем на три месяца.

Чем не угодила Белоруссия

Epam не уточняет, что побудило ее начать перевозить своих белорусских работников в другие страны. На начало апреля 2022 г. было известно, что она собиралась продолжить работу в этой стране – в компании заявляли лишь о намерении учитывать специфику работу на территории Белоруссии.

На фоне этого нельзя не упомянуть конфликт Epam с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В августе 2021 г. глава государства лично обвинил основателя и нынешнего главу Epam Аркадия Добкина в финансировании протестов, происходивших в стране в 2020 г.

«Добкин или Дробкин, как его там фамилия, – заявил Лукашенко (цитата «Интерфакс»). – Это уже установлено; он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали – перечисляли, а они тут делили. Это ненормально».

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При этом сам бизнесмен не отрицал, но при этом и не признавал свою вину. «Наша ответственность перед клиентами, сотрудниками и инвесторами никогда не позволяла нам рисковать любыми необдуманными и не правомерными шагами, – сообщил Дробкин CNews. – Это относится к компании в целом, и ко всем руководителям компании глобально, и к руководителям в Белоруссии, в частности. Мы таких шагов не делали, не делаем, и не планируем делать. Это безответственно по отношению к тем, кто нам доверил развитие и стабильность компании. Любые финансовые операции Epam как глобальной публичной компании и ее ключевых руководителей проходят многочисленные международные аудиты и строго регулируются законодательными и этическими нормами, что попросту не оставляет места для некорректных толкований или комментариев».