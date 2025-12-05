Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный

Удивительные показатели HPE

Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о падении доходов от продаж серверов и продуктов для гибридного облака.

Учитывая огромный спрос на инфраструктуру для строящихся дата-центров, возникший на фоне всплеска интереса к технологиям искусственного интеллекта, результат несколько парадоксальный. Одна только корпорация Microsoft, владеющая облаком Azure, в 2025 г. планировала вложить $80 млрд в развитие сети дата-центров.

Тем не менее, как отмечает издание The Register, руководство корпорации серьезных поводов для беспокойства не видит и уверено в правильности принятых решений.

По итогам IV квартала 2025 финансового года компания заработала $9,7 млрд, что на 14% больше выручки за аналогичный период прошлого года. Рост в значительной степени обеспечила приобретенная HPE компания Juniper, доход которой в последнем до слияния с HPE квартал составил $1,28 млрд. Всего же продажи HPE, включая показатели поглощенной Juniper, за последний квартал выросли на $1,22 млрд.

Фото: HPE-Russia Продажи серверов и продуктов для гибридного облака HPE не впечатляют

Продажи серверов упали на 5%, до $4,5 млрд, а доходы направления «Гибридное облако» рухнули на целых 20%, до $1,4 млрд. Успех конкурентов на рынке серверных продуктов в лице Dellи Lenovo куда более впечатляющие. Впрочем, и сама HPE сегодня проигрывает себе образца IVквартала 2024 г. Тогда компания продемонстрировала рост серверного направления на 32%, а продажи продуктов для гибридного облака увеличились на 18%.

Практикуем позитивное мышление

Топ-менеджмент HPE сложившаяся ситуация, по всей видимости, не слишком беспокоит. Генеральный директор компании Антонио Нери (Antonio Neri) во время квартального отчета о доходах обратил внимание на выросшую маржинальность бизнеса, сильный спрос на серверные решения компании последнего поколения и большое количество уже оформленных, но еще не исполненных заказов на приобретение ИИ-серверов производства HPE.

Давая оценку показателям направления «Гибридное облако», топ-менеджер также сосредоточился на положительных аспектах, отметив, что в годовом выражении рост направления все же наблюдается – на уровне 5%. Кроме того, Нери похвастался прибавлением примерно 7 тыс. новых клиентов сервиса HPE GreenLake (решение типа «все как сервис»), за счет чего показатель годового дохода от регулярных повторяющихся платежей (Annual Recurring Revenue; ARR) вырос на 63% до $3,2 млрд. Это, по мнению руководства HPE, свидетельствует о движении компании в правильном направлении.

Новые вызовы

Как отмечает The Register, на пути, даже если он выбран правильно, HPE ждут определенные трудности, которые будет необходимо преодолеть. По словам Нери, наметившийся дефицит, а вслед за ним – подорожание, памяти DRAM и NAND, вынуждают производителей серверов повышать цены на серверы. HPE не исключение: столь востребованные в период бума ИИ машины подорожают на 15%.

Финансовый директор HPE Мари Майерс (Marie Myers) сообщила, что в компании сейчас происходит интеграция отделов продаж HPE и Juniper. Успешное завершение этого процесса она охарактеризовала как критически важную задачу.

Сделка по приобретению Juniper

HPE объявила о покупке Juniper Networks за $14 млрд в январе 2024 г. Фактически закрыта сделка была в июле 2025 г., однако она имела все шансы сорваться.

Как ранее писал CNews, в январе 2025 г. Министерство юстиции США подало иск в суд с требованием заблокировать покупку Juniper. По мнению властей США, это сделка могла привести к подавлению конкуренции, так как в результате нее осуществляется консолидация сектора из трех основных игроков до двух, которые будут контролировать 70% рынка.

Juniper Networks – поставщик продуктов для работы сетей. Компания предлагает программные и аппаратные решения и системы для отдельных устройств и центров обработки данных, для конечных пользователей и облачных вычислений, переосмысливая понятия функциональности и экономичности сетей. Компания на 2024 г. обслуживание более 100 тыс. клиентов и партнеров по всему миру.

Что там у конкурентов

Как отмечает The Register, у конкурентов HPE на серверном рынке, в частности, Dell и Lenovo, дела с точки зрения роста продаж идут заметно лучше.

Так, Dell по итогам III квартале 2025 г. отчиталась о выручке от серверов и сетевого оборудования в размере $10,1 млрд, что на 37% больше, чем годом ранее.

Выручка группы инфраструктурных решений Lenovo во II квартала 2026 финансового года (Infrastructure Solutions Group; ISG) Lenovo увеличилась на 24% к аналогичному периоду годом ранее и достигла $4,1 млрд.

Впрочем, у китайского гиганта имеется другая серьезная проблема – неспособность вывести серверный бизнес на стабильную выручку. Серверное направление, впоследствии трансформировавшееся в группу ISG, на протяжении вот уже 11 лет демонстрирует показатели на грани самоокупаемости.