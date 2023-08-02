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Сумма секретных долгов HPE перед российским дистрибутором выросла до 2 миллиардов

Московский арбитражный суд на закрытом заседании удовлетворил новый иск OCS к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise. Сумма претензий по двум делам составила 2 млрд руб. Была ли она уточнена в ходе непубличных разбирательств, неизвестно.

Иски OCS

Как выяснил CNews, долговая нагрузка на ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» по проигранным разбирательствам, связанным с исками к ней со стороны ООО «О-си-эс центр», могла достичь 2 млрд руб. Иски рассматривались в закрытом режиме.

Последнее на сегодня исковое заявление дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise (HPE) было подано 5 апреля 2023 г. В заявлении говорится о взыскании 520,2 млн руб. и процентов за пользование денежными средствами в размере 35,9 млн руб. Уведомление о решении Арбитражного суда Москвы удовлетворить иск было опубликовано в базе данных арбитражных дел Arbitr.ru 28 июля 2023 г.

Ранее CNews писал, что этот же суд удовлетворил другое требование. Истец и ответчик — те же. Дата подачи первого иска — 31 октября 2022 г. Его начальная сумма 1,44 млрд руб. По этому иску 26 июля 2023 г. было принято аналогичное решение — удовлетворить полностью.

Закрытое разбирательство

В материала второго иска говориться, что ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании поступило в суд от ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз», в то время как представитель OCS возражал против удовлетворения этого ходатайства.

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Фото: HPE-Russia
Новый иск OCS к российскому офису Hewlett Packard Enterprise прошел в закрытом режиме

Ответчик сослался на необходимость сохранения служебной и коммерческой тайны в области персональных данных конечных пользователей продукции, а также на исполнение сторонами обязательств по неразглашению условий соглашений. Суд удовлетворил ходатайство HPE и рассмотрел дело в закрытом судебном заседании с запретом на использование средств аудиозаписи и систем видеоконференцсвязи.

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Импортонезависимость

По первому иску информации о подобном ходатайстве нет, но в закрытом режиме рассматривались оба иска; подробности обоих решений не разглашаются. Представители OCS отказались комментировать CNews существо претензий к вендору, сославшись на закрытий режим рассмотрения дел и подписанные ими соглашения о неразглашении.

Анализ базы судов показывает, что HPE регулярно практикует закрытые процессы. Например, удовлетворенный судом иск санкт-петербургского системного интегратора «Комплит» к HPE на 75,2 млн руб. тоже рассматривался в 2023 г. в закрытом режиме.

HPE в России

В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр. По итогам 2021 г. компания заработала $1 млрд в нашей стране. Доля бизнеса HPE в России и Белоруссии составляла менее 2%.

В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех операций в нашей стране головная HPE заявила, представив квартальный отчет 31 мая 2022 г. Таким образом компания полностью покинула российский рынок, но оставила за собой долги. С конца февраля 2022 г. по март 2023 г. общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз», перевалила за 3 млрд руб., писал CNews.

Анна Любавина

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