У «Аквариуса» появилось два новых совладельца

Новые собственники

Как стало известно CNews, в состав головного общества ООО «Смарт Холдинг», консолидирующего активы группы компаний (ГК) «Аквариус», вошли новые участники: вице-президент «Аквариуса» Олег Власов и Надежда Бланкет. Об этом сообщил CNews представители компании.

До сих пор единоличным собственником «Смарт Холдинга» выступало акционерное общество «А-Холдинг», которое принадлежит председателю совета директоров ГК «Аквариус» Алексею Калинину и Владимиру Степанову. С февраля 2024 г. Олег Власов и Надежда Бланкет получили доли в размере 15%.

Совладелец и председатель совета директоров компании Алексей Калинин сказал: «Олег Власов является давним партнером, чей вклад в бизнес «Аквариуса» на протяжении длительного времени результировался в долю владения».



По словам представителя «Аквариуса», Надежда Бланкет и ранее владела долей компании через «Смарт Текнолоджис», поэтому принятие ее в состав участников холдинговой компании завершает реструктуризацию собственности группы компаний.



Прошлый раздел компании

В ноябре 2023 г. CNews сообщал о том, что «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», которые ранее входили в «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г.) Национальная компьютерная корпорация или НКК) продолжат работать независимо друг от друга.

Активы ГК «Аквариус» перешли «А-Холдингу» 11 ноября 2023 г. Собеседник из «Аквариуса» тогда расказал, что «А-Холдинг» в разных пропорциях владеют Алексей Калинин и Владимир Степанов.

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Холдинг же был образован 31 августа 2023 г., а его генеральным директором стал Владимир Дунайцев, который в ноябре 2022 г. занял эту же должность в группе «Аквариус».

«Новая структура позволит реагировать на любые запросы и вызовы со стороны отрасли, рынка и экономики, и поддерживать необходимую скорость развития группы компаний», — объяснил причины реструктуризации CNews Алексей Калинин.

Деятельность и выручка «Аквариуса»

Группа компаний «Аквариус» является поставщиком компьютерной техники и радиоэлектроники. Они производят системы хранения данных (СХД), сервера, мониторы, ноутбуки и другие устройства. По состоянию на конец 2022 г. баланс компании составляет 3,5 млрд руб., выручка – 29,7 млн руб., а чистая прибыль – 403 тыс. руб. по данным базы «Контур Фокус». Уставный капитал предприятия – 72 млн руб.

В июле 2023 г. «Аквариус» вложил 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования. Компания планирует начать собственную разработку и производство оборудования, параллельный импорт, которого сильно подорожал. Также они собираются нанять 100 новых сотрудников.