В знаменитом российском производителе серверов и СХД поменялся гендиректор

Группа «Аквариус» поменяла гендиректора. Место Дмитрия Трошенкова занял Владимир Дунайцев. Последний не первый год занимает пост гендиректора в дочерних компаниях «Аквариуса». Трошенков пришел в «Аквариус» в апреле 2021 г. До этого он занимал руководящие должности в ВТБ и «Техносерве».

Новый гендиректор

Как выяснил CNews, у группы «Аквариус» сменилось руководство. Гендиректором компании с 25 ноября 2022 г. назначен Владимир Дунайцев. Он сменил в должности Дмитрия Трошенкова, который занимал этот пост с апреля 2021 г.

«Дмитрий Трошенков приходил в компанию на этапе трансформации и оптимизации структуры, — ответили CNews представители "Аквариуса" на вопрос об уходе Трошенкова. — Все свои задачи он выполнил, мы ему очень благодарны». Куда он ушел в компании не уточнили.

До прихода в «Аквариус» Трошенков работал на руководящих должностях в крупных российских компаниях. Например, в 2018 г. он занимал пост старшего вице-президента ВТБ. Позже в 2018 г. Трошенков стал гендиректором «Техносерва» (ныне «Т1») и в 2019 г. покинул пост.

Новые задачи под новым управлением

«Сейчас в компании этап расширения и роста, выполняются другие задачи другими специалистами и топ-менеджерами», — рассказали CNews в «Аквариусе». Дунайцев, помимо гендиректора группы «Аквариус», занимает ту же должность в других компаниях группы — «Аквариус решения» и «Технопрогресс».

Владимир Дунайцев, новый гендиректор группы «Аквариус»

Как уточнили представители компании, «Аквариус» в последнее время активно развивается: увеличивает производственные мощности, темпы производства, и усиливает команду, в том числе управленческие позиции: «За 9 месяцев 2022 г. численность штата «Аквариуса» вырос на 24%, из них производство в Шуе — на 15%, плюс открылось производство в Твери».

Как рассказали CNews представители «Аквариуса», департамент продаж компании увеличился в четыре раза, многие сотрудники в нем имеют опыт работы в международных компаниях (Cisco, НР, IBM и др.).

Дмитрий Трошенков, экс-гендиректор «Аквариуса»

Увеличение мощностей

Как стало известно CNews в сентября 2022 г., «Аквариус» собрался увеличить производственные площади своего завода в Шуе (Ивановская область) в 1,5 раза. Сейчас площадь комплекса составляет 14 тыс. кв. м и будет увеличена до 21 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие составят 1,5 млрд руб.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? Безопасность

«Аквариус» также располагает еще одной производственной площадкой. В марте 2022 г. он приобрел завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Общая площадь этого производственного комплекса составляет 27 тыс. кв. м.

Увеличение мощностей группы происходит на фоне жестких санкций. В сентябре 2022 г. США ввели санкции против «Аквариуса», а также «дочки» Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Из-за попадания в «черный» список они теперь не смогут получить доступ к американским процессорным архитектурам и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты для российских производителей сложностями с компонентами и оборудованием.

«Мы понимали, что рано или поздно это произойдет и были к этому готовы — и морально, и с точки зрения всех производственных и бизнес-процессов», — рассказали ранее CNews представители «Аквариуса». В компании также отметили, что продолжат «полноценно» работать и придерживаются планов по наращиванию производства.